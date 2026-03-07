El primer barco argentino que logró dar la vuelta al mundo y desafió al Imperio español

La expedición estuvo al mando del marino franco-argentino Hipólito Bouchard, quien había participado previamente en campañas militares junto a José de San Martín y se convirtió en uno de los corsarios más temidos por la marina española.

La travesía de “La Argentina” fue extraordinaria para su tiempo. Durante su recorrido, el barco atravesó el Atlántico, el Índico y el Pacífico, atacando posiciones españolas y capturando embarcaciones enemigas.

Uno de los episodios más recordados ocurrió en 1818, cuando la expedición llegó a las costas de California, entonces territorio del Imperio español. Allí, Bouchard atacó y tomó por un breve período la ciudad de Monterey, en uno de los episodios más curiosos de la guerra de independencia sudamericana.

barco la argentina con Hipólito Bouchard La misión en realidad estuvo a cargo de Guillermo Brown, quien decidió asignar el navío a Hipólito Bouchard, quien trasladó el buque hasta Buenos Aires, donde llegó el 18 de junio de 1816.

La operación tenía un objetivo claro y era debilitar el comercio y la logística española en diferentes regiones del mundo, obligando a la corona a dispersar sus recursos militares.

Entre 1817 y 1820, la expedición completó una circunnavegación del planeta, lo que convirtió a “La Argentina” en el primer barco bajo bandera argentina en dar la vuelta al mundo.

Aunque su misión fue corsaria es decir, autorizada para atacar embarcaciones enemigas, su impacto fue significativo. Las acciones de la fragata afectaron rutas comerciales españolas y ayudaron a proyectar internacionalmente la causa independentista.

La fragata “La Argentina” cuyo nombre original era "Consecuencia" se lo habían otorgado en su país de origen: España en el marco de la Guerra de la Independencia Argentina, cuando los corsarios argentinos Hércules y Halcón capturaron la fragata, frente a las costas de Perú, el 28 de enero de 1816.

Sin embargo, la historia acabó tristemente su glorioso rumbo marinero en Perú, maltrecha y desguazada para leña. La fama de su capitán Bouchard, terminó opacamente en enero de 1837, asesinado por sus propios esclavos.