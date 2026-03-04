Se fue a vivir al mar y en un barco de los 70 construyó su propio "cuartel general sostenible"

Su nuevo dueño tenía una visión muy distinta para esa vieja alma de madera. Por lo que decidió comenzar su reconstrucción. Primero retiró el motor diésel original del barco y lo reemplazó por un sistema eléctrico alimentado por 16 paneles solares de alta eficiencia, capaces de generar unos 5.280 vatios de potencia cuando el sol brilla pleno sobre la cubierta.

Esos paneles cargan un banco de baterías de litio con casi 20k Wh de capacidad, suficientes para mantener encendidos electrodomésticos como horno de inducción, lavadora y otros equipos que podrían parecer imposibles en un barco tradicional de 14 metros.

¿Cómo fue la construcción de este barco?

No es un estilo de vida para cualquiera, pero hay quienes encuentran en la libertad del mar y en la autosuficiencia energética la respuesta a una inquietud más profunda. Vivir de una manera que respete la naturaleza, que aproveche sus recursos y que cuestione la manera en que consumimos energía y espacio.

El barco cuenta con:

4 literas

una cocina amplia (galley)

un área de estar

una sala mecánica

un baño con lavadora.

Hoy Old Dog no es sólo un barco. Es una declaración de autonomía. Cuando el sol está alto, el sistema fotovoltaico da energía no sólo para vivir a bordo, sino también para navegar sin gastar reservas. En verano puede generar suficiente electricidad para cruzar 50 km a través del estrecho de Georgia hasta Vancouver sin utilizar las baterías.