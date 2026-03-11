Champions League: Enzo Fernández no pudo salvar al Chelsea ante el PSG y el Real Madrid goleó al City

Enzo Fernández marcó en la dura caída del Chelsea en el Parque de los Príncipes y el Real Madrid, con triplete del uruguayo Federico Valverde, dejó casi sentenciada la serie ante el Manchester City por los octavos de final de la Champions League.
Enzo Fernández marcó el 2 a 2 transitorio en la derrota 5 a 2 de Chelsea ante el Paris Saint Germain, defensor del título, en el Parque de los Príncipes y para avanzar cuartos de final de la Champions League los Blue deberán ganar por 4 goles la semana próxima en Londres.
Los tantos del PSG fueron marcados por Bradley Barcola, Ousmane Dembelé, el portugués Vitinha y un doblete del georgiano Khvicha Kvaratskhelia, mientras que el francés Malo Gusto y Enzo hicieron los goles del conjunto inglés.
Federico Valverde fue la figura excluyente y marcó 3 goles para que el Real Madrid deje prácticamente sentenciada la serie de octavos de final de la Champions League ante el Manchester City.
En el Bernabéu, el uruguayo marcó 3 goles en la primera parte y lideró al conjunto merengue a una victoria contundente por 3 a 0 ante los dirigidos por Pep Guardiola que buscarán revancha la semana que viene, en Manchester.
Un penal de Vinicius pudo haber aumentado la diferencia, pero el italiano Gianluigi Donnarumma lo atajó y le dio una esperanza al conjunto inglés en la serie.
Además, Bodo Glimt, la revelación de esta edición de la Champions League, batió como local al Sporting Lisboa 3 a 0.
Bayer Leverkusen, con Exequiel Palacios como titular, empató 1 a 1 con Arsenal en el encuentro de ida de los octavos de final de la Champions League.
Robert Andrich marcó para los alemanes y el alemán Kai Havertz, de penal y a los 88', igualó para el actual puntero de la Premier League que buscará sentenciar la serie en la revancha,
Partidos de ida
Las revanchas se jugarán el martes 17 y miércoles 18.