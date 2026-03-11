Champions League: Enzo Fernández no pudo salvar al Chelsea ante el PSG y el Real Madrid goleó al City

Federico Valverde fue la figura excluyente y marcó 3 goles para que el Real Madrid deje prácticamente sentenciada la serie de octavos de final de la Champions League ante el Manchester City.

En el Bernabéu, el uruguayo marcó 3 goles en la primera parte y lideró al conjunto merengue a una victoria contundente por 3 a 0 ante los dirigidos por Pep Guardiola que buscarán revancha la semana que viene, en Manchester.

Un penal de Vinicius pudo haber aumentado la diferencia, pero el italiano Gianluigi Donnarumma lo atajó y le dio una esperanza al conjunto inglés en la serie.

Además, Bodo Glimt, la revelación de esta edición de la Champions League, batió como local al Sporting Lisboa 3 a 0.

Bayer Leverkusen, con Exequiel Palacios, empató con Arsenal

Bayer Leverkusen, con Exequiel Palacios como titular, empató 1 a 1 con Arsenal en el encuentro de ida de los octavos de final de la Champions League.

Robert Andrich marcó para los alemanes y el alemán Kai Havertz, de penal y a los 88', igualó para el actual puntero de la Premier League que buscará sentenciar la serie en la revancha,

Los octavos de final de la Champions League

Partidos de ida

Galatasaray 1 – Liverpool 0

Newcastle 1 – Barcelona 1

Atlético de Madrid 5 – Tottenham 2

Atalanta 1 – Bayern Múnich 6

Bayer Leverkusen 1 – Arsenal 0

Real Madrid 3 – Manchester City 0

Bodo/Glimt 3 – Sporting Lisboa 0

PSG 5 – Chelsea 2

Las revanchas se jugarán el martes 17 y miércoles 18.