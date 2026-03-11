Si querés ver un colibrí en tu jardín, estas son las plantas que tenés que cultivar

El colibrí es mucho más que un ave colorida que todos deseamos ver en el jardín: también es una pieza fundamental en el equilibrio del ecosistema. Su labor como polinizador permite que la biodiversidad vegetal prospere, transformando cualquier parque en un escenario lleno de vida. Por estas razones, es fundamental saber qué plantas cultivar si buscamos atraer colibríes.
Cuáles son las plantas que busca un colibrí para polinizar
Para un colibrí, las flores actúan como estaciones de energía vital. Debido a la morfología única de su pico y lengua, estas aves han evolucionado para preferir corolas profundas y tubulares. Al seleccionar plantas por su forma, color y facilidad de acceso al néctar, podemos convertir nuestro jardín en una parada obligatoria para estos pequeños voladores.
En este sentido, las mejores plantas para cultivar en el jardín son las siguientes y atraer colibríes son las siguientes:
- Agastache: esta planta suele confundirse con la lavanda por su porte, pero su néctar es considerablemente más atractivo para los colibríes. Esta especie tiene la estructura tubular perfecta para la alimentación. Es ideal para jardines soleados y florece con fuerza durante los meses de primavera y verano.
- Penstemon: es de las plantas más elegantes y resistentes. Destaca por su alta tolerancia en periodos de sequía. Sus flores, que asemejan pequeñas campanas en forma de espigas, son fácilmente detectadas por los colibríes, quienes encuentran en ellas un acceso sencillo y seguro a la energía.
- Malva globo: esta planta se caracteriza por florecer en otoño y también en primavera. Su diseño floral garantiza que el colibrí pueda alimentarse rápidamente, sumando dinamismo al paisaje.
- Salvia guaranitica: la última recomendación es una planta de flores azules. Esta especie prefiere suelos húmedos y ricos en nutrientes. Es, sin duda, uno de los ejemplares más atractivos para los colibríes.
Cultivar cualquiera de estas plantas en el jardín no solo aportará belleza al paisaje con sus colores y texturas diversas, sino que representa un acto de conservación activa, facilitando la supervivencia de los colibríes. Además, se trata de especies de fácil cuidado de jardinería, por lo que tendrás un plus.