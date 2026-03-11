Si querés ver un colibrí en tu jardín, estas son las plantas que tenés que cultivar

Cuáles son las plantas que busca un colibrí para polinizar

Para un colibrí, las flores actúan como estaciones de energía vital. Debido a la morfología única de su pico y lengua, estas aves han evolucionado para preferir corolas profundas y tubulares. Al seleccionar plantas por su forma, color y facilidad de acceso al néctar, podemos convertir nuestro jardín en una parada obligatoria para estos pequeños voladores.

colibrí planta Las plantas de este tipo atraerán colibríes al jardín.

En este sentido, las mejores plantas para cultivar en el jardín son las siguientes y atraer colibríes son las siguientes: