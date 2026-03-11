El rugbier francés que estuvo preso en Mendoza y fue sancionado en el Seis Naciones

Luego la suspensión original se redujo a 4 semanas debido a circunstancias atenuantes ya que Oscar Jegou tiene un expediente disciplinario impecable como jugador y buena conducta durante la audiencia.

Oscar Jegou podrá volver a jugar recién el 6 de abril y no solo se perderá la definición del Seis Naciones entre Francia e Inglaterra, sino también otros 3 partidos con La Rochelle, su club, por el Top 14 francés.

Embed - Oscar Jegou suspendido en el Seis Naciones

Oscar Jegou estuvo preso casi dos meses en Mendoza

Oscar Jegou y su compañero Hugo Auradou estuvieron presos en Mendoza durante 57 días después de haber debutado en el seleccionado francés el 6 de julio del 2024 cuando le ganaron a Los Pumas 28 a 13 en el estadio Malvinas Argentinas.

Ambos rugbiers, en el post partido, fueron al boliche Wabi, ubicado en Luján, donde conocieron a una mujer y se dirigieron al hotel Diplomatic.

Al día siguiente, cuando ya se encontraban en Buenos Aires, fueron denunciados por abuso sexual y debieron afrontar la posterior detención y el proceso que terminó con ambos absueltos.