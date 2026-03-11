Inicio Ovación Rugby Seis Naciones
Rugby internacional

El rugbier francés que estuvo preso en Mendoza y fue sancionado en el Seis Naciones

Oscar Jegou, uno de los rugbiers franceses que estuvo detenido en Mendoza en 2024, fue sancionado en el Torneo de las Seis Naciones.

Por UNO
Oscar Jegou, uno de los rugbiers franceses que estuvo detenido en Mendoza en 2024, fue sancionado en el Torneo de las Seis Naciones después de haberse detectado un "contacto imprudente" en el partido ante Escocia en el que había marcado un try pese a que su equipo perdió 50 a 40.

El tercera línea ha tenido una destacada actuación en el certamen, pero no podrá estar en la fecha decisiva ante Inglaterra, este sábado, tras haber sido suspendido por 4 semanas debido a un "contacto imprudente en los ojos" del escocés Ewan Ashman durante el partido jugado el sábado último en Edimburgo.

Oscar Jegou marc&oacute; un try, pero luego fue sancionado y se perder&aacute; la definici&oacute;n del Seis Naciones.

Oscar Jegou marcó un try, pero luego fue sancionado y se perderá la definición del Seis Naciones.

Tras no haber recibido ninguna sanción durante el partido, la revisión del video hizo que el comité disciplinario determine que la acción ameritaba una tarjeta roja aunque consideraba que el grado de peligrosidad era bajo lo que implicaba una suspensión de 6 semanas, alegando, entre otras razones, que Ashman no había sufrido ninguna lesión.

Luego la suspensión original se redujo a 4 semanas debido a circunstancias atenuantes ya que Oscar Jegou tiene un expediente disciplinario impecable como jugador y buena conducta durante la audiencia.

Oscar Jegou podrá volver a jugar recién el 6 de abril y no solo se perderá la definición del Seis Naciones entre Francia e Inglaterra, sino también otros 3 partidos con La Rochelle, su club, por el Top 14 francés.

Oscar Jegou estuvo preso casi dos meses en Mendoza

Oscar Jegou y su compañero Hugo Auradou estuvieron presos en Mendoza durante 57 días después de haber debutado en el seleccionado francés el 6 de julio del 2024 cuando le ganaron a Los Pumas 28 a 13 en el estadio Malvinas Argentinas.

Ambos rugbiers, en el post partido, fueron al boliche Wabi, ubicado en Luján, donde conocieron a una mujer y se dirigieron al hotel Diplomatic.

Al día siguiente, cuando ya se encontraban en Buenos Aires, fueron denunciados por abuso sexual y debieron afrontar la posterior detención y el proceso que terminó con ambos absueltos.

