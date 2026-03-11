Con la vuelta de César Rigamonti Gimnasia y Esgrima tiene definido el once para visitar a Deportivo Riestra

Gimnasia y Esgrima viajó a Buenos Aires para jugar ante Deportivo Riestra este jueves desde las 17 por la fecha 10 del Torneo Apertura de la Liga Profesional.
Gimnasia y Esgrima jugará ante Deportivo Riestra por la décima fecha del Torneo Apertura y Ariel Broggi ya tiene el equipo.
Con la vuelta del arquero César Rigamonti el Lobo tendrá cambios respecto a la formación que empató 1 a 1 ante Boca en La Bombonera.
El arquero será titular en el equipo dirigido por Ariel Broggi tras recuperarse de una diverticulitis que le impidió estar ante Independiente de Avellaneda y Boca Juniors.
El ex Belgrano ingresará por Lautaro Petruchi y demás el volante Ulises Sánchez volverá a ser titular en el mediocampo, seguramente en lugar de Juan Franco.
Ariel Broggi apostaría por estos once jugadores para jugar con el Malevo: Rigamonti; Luciano Paredes, Ezequiel Muñoz, Imanol González y Franco Saavedra; Sánchez, Fermín Antonini, Héctor Linares y Facundo Lencioni; Santiago Rodríguez y Agustín Módica.
El Lobo intentará ganar tras 4 partidos (dos derrotas y dos empates) ya que su última victoria fue ante Instituto en la fecha 4.
Gimnasia y Esgrima nunca perdió con Deportivo Riestra ya que en sus 5 partidos por el torneo de la Primera Nacional, el Lobo logró una victoria y empataron los cuatros restantes.
El último partido lo jugaron en el 2022 y empataron sin goles en Buenos Aires, mientras que el triunfo mensana fue en la Primera Nacional 2020, cuando el equipo que dirigía Diego Pozo se impuso de visitante con tantos de Ramón Lentini, Santiago López y Fernando Cortés.
Este partido se disputó el 14 de diciembre de 2020.