Con la vuelta de César Rigamonti Gimnasia y Esgrima tiene definido el once para visitar a Deportivo Riestra

El ex Belgrano ingresará por Lautaro Petruchi y demás el volante Ulises Sánchez volverá a ser titular en el mediocampo, seguramente en lugar de Juan Franco.

El once de Gimnasia y Esgrima para enfrentar a Deportivo Riestra

Ariel Broggi apostaría por estos once jugadores para jugar con el Malevo: Rigamonti; Luciano Paredes, Ezequiel Muñoz, Imanol González y Franco Saavedra; Sánchez, Fermín Antonini, Héctor Linares y Facundo Lencioni; Santiago Rodríguez y Agustín Módica.

El Lobo intentará ganar tras 4 partidos (dos derrotas y dos empates) ya que su última victoria fue ante Instituto en la fecha 4.

Los antecedentes favorecen al Lobo

Gimnasia y Esgrima nunca perdió con Deportivo Riestra ya que en sus 5 partidos por el torneo de la Primera Nacional, el Lobo logró una victoria y empataron los cuatros restantes.

El último partido lo jugaron en el 2022 y empataron sin goles en Buenos Aires, mientras que el triunfo mensana fue en la Primera Nacional 2020, cuando el equipo que dirigía Diego Pozo se impuso de visitante con tantos de Ramón Lentini, Santiago López y Fernando Cortés.

Este partido se disputó el 14 de diciembre de 2020.