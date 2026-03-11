Es la serie española de 8 capítulos de 30 minutos y se convirtió en la grata sorpresa del 2026

Considerada y calificada como la mejor serie española del año, esta es la producción que se convirtió en la gran sorpresa del 2026, se trata de Furia y es una de las joyas de HBO Max.
Furia, una serie de ocho episodios de 30 minutos, creada y dirigida por Félix Sabroso que se puede ver en HBO Max. Calificada como “la mejor serie española de lo que va de año” por La Vanguardia y “brillante y divertida” por The New York Times, es una explosiva comedia negra sobre sororidad y revancha con un reparto estelar que no dejará indiferente.
Después de un encuentro inesperado con Marga, Tina regresa a la casa de su antiguo jefe, bajo varias condiciones. Más tarde, Nat vuelve a encontrarse con Rosa, Adela encuentra un nuevo propósito y Victoria y Vera tienen regresos triunfales a la televisión.
Furia es un retrato contemporáneo de cinco mujeres: cinco personajes femeninos que lideran este drama sorpresivo, realista e intenso. Cinco mujeres dispuestas a todo ante situaciones límite como extorsión, opresión, engaño, exclusión o manipulación en un único universo compartido, contemporáneo, articulado alrededor de cinco conflictos que se desarrollarán como un efecto mariposa, uno como consecuencia del otro.
HBO Max: de qué trata la serie española Furia
Marga es una artista esnob cuyo marido, un directivo de televisión, ha dejado embarazada a la asistenta. Vera, su amiga y cocinera mediática, pierde su restaurante por culpa de un crítico. Nat, dependienta de moda, se siente amenazada por la llegada de empleadas jóvenes.
Adela, madre de la asistenta, será desahuciada junto a su madre. Victoria, una ex actriz de cine erótico, cae en un engaño tras creer en un regreso. Estas mujeres llegan al límite y ejecutan venganzas en una sátira feroz donde ni ellas mismas se salvan.
HBO Max: reparto de la serie española Furia
- Nathalie Poza
- Pilar Castro
- Candela Peña
- Carmen Machi
- Cecilia Roth