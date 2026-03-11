Es la serie española de 8 capítulos de 30 minutos y se convirtió en la grata sorpresa del 2026

Furia es un retrato contemporáneo de cinco mujeres: cinco personajes femeninos que lideran este drama sorpresivo, realista e intenso. Cinco mujeres dispuestas a todo ante situaciones límite como extorsión, opresión, engaño, exclusión o manipulación en un único universo compartido, contemporáneo, articulado alrededor de cinco conflictos que se desarrollarán como un efecto mariposa, uno como consecuencia del otro.

HBO Max: de qué trata la serie española Furia

Marga es una artista esnob cuyo marido, un directivo de televisión, ha dejado embarazada a la asistenta. Vera, su amiga y cocinera mediática, pierde su restaurante por culpa de un crítico. Nat, dependienta de moda, se siente amenazada por la llegada de empleadas jóvenes.

furia

Adela, madre de la asistenta, será desahuciada junto a su madre. Victoria, una ex actriz de cine erótico, cae en un engaño tras creer en un regreso. Estas mujeres llegan al límite y ejecutan venganzas en una sátira feroz donde ni ellas mismas se salvan.

HBO Max: reparto de la serie española Furia

Nathalie Poza

Pilar Castro

Candela Peña

Carmen Machi

Cecilia Roth

Tráiler de la serie española Furia