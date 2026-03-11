La casaca de Dios: de qué trata la película con producción mendocina y cuándo se estrena

Marcado por la pérdida de su hijo en la Guerra de Malvinas, Titi ha vivido durante más de treinta años cargando un secreto íntimo ligado a aquella camiseta legendaria. Con el paso del tiempo, el fútbol fue su refugio, su forma de seguir adelante, mientras la relación con su hija se fue deteriorando bajo el peso del silencio, el dolor y las cosas nunca dichas.

Cuando Titi se entera de la inminente subasta, comprende que esa camiseta (y lo que representa) puede desaparecer para siempre. Decidido a no permitirlo, emprende una última y quijotesca misión para recuperarla. En el camino, acompañado por sus inseparables amigos del club, se enfrenta a un mundo que ya no parece tener lugar para hombres como él: un mundo donde la memoria se cotiza, el pasado se vende y el tiempo no espera a nadie.

La casaca de Dios Natalia Oreiro y Rafael Ferro protagonizan "La casaca de Dios".

Esta producción argentina llegará a los cines el próximo 9 de abril, y cuenta con la dirección de Fernán Miras. El guion estuvo a cargo de Marcos Carnevale, Javier De Nevares y Fernando Vázquez Mazzini, y está protagonizada por Natalia Oreiro, Jorge Marrale, Zoe Peralta, Facundo Antaman, Damian Dreizik, Lautaro Delgado, Rafael Ferro y Damian Canduci.