Existen películas que logran retratar emociones colectivas, y este es el caso de "La casaca de Dios", una producción que llegará pronto a los cines del país y que fue producida (gestación creativa) por el mendocino Ramiro Navarro.
La casaca de Dios: de qué trata la película con producción mendocina y cuándo se estrena
El paso de Diego Maradona y el Mundial de 1986 llegarán a la pantalla grande con una historia emocionante para todos los argentinos
¿De qué trata la película "La casaca de Dios"?
En el verano de 1986, durante el Mundial de México, una camiseta o casaca azul quedó grabada para siempre en la historia del fútbol. En el inolvidable partido entre Argentina e Inglaterra, Diego Maradona marcó dos de los goles más icónicos de todos los tiempos, vistiendo una camiseta conseguida a último momento tras una búsqueda improvisada en Ciudad de México. Aquel encuentro fue mucho más que un partido: para un país todavía herido por la Guerra de Malvinas, se convirtió en un acto de redención colectiva.
Años más tarde, esa misma camiseta (convertida en objeto sagrado) está a punto de ser subastada como la pieza de memorabilia deportiva más valiosa del mundo. Pero para Titi Malvestiti, un humilde utilero de club de barrio que dedicó su vida al fútbol, esa prenda tiene un significado mucho más profundo.
Marcado por la pérdida de su hijo en la Guerra de Malvinas, Titi ha vivido durante más de treinta años cargando un secreto íntimo ligado a aquella camiseta legendaria. Con el paso del tiempo, el fútbol fue su refugio, su forma de seguir adelante, mientras la relación con su hija se fue deteriorando bajo el peso del silencio, el dolor y las cosas nunca dichas.
Cuando Titi se entera de la inminente subasta, comprende que esa camiseta (y lo que representa) puede desaparecer para siempre. Decidido a no permitirlo, emprende una última y quijotesca misión para recuperarla. En el camino, acompañado por sus inseparables amigos del club, se enfrenta a un mundo que ya no parece tener lugar para hombres como él: un mundo donde la memoria se cotiza, el pasado se vende y el tiempo no espera a nadie.
Esta producción argentina llegará a los cines el próximo 9 de abril, y cuenta con la dirección de Fernán Miras. El guion estuvo a cargo de Marcos Carnevale, Javier De Nevares y Fernando Vázquez Mazzini, y está protagonizada por Natalia Oreiro, Jorge Marrale, Zoe Peralta, Facundo Antaman, Damian Dreizik, Lautaro Delgado, Rafael Ferro y Damian Canduci.