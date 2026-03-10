Diego Maradona: pusieron a la venta la histórica Renault Fuego que compró 0 km

Con 30 años y rodeado del cariño de su familia y los fanáticos, Maradona buscaba un auto para moverse por Buenos Aires y terminó eligiendo esta emblemática coupé.

La Renault Fuego GTA Max tenía un motor de 2.2 litros con 123 caballos de potencia y llegó a ser el auto de fabricación nacional más veloz de su época, alcanzando los 198 km/h.

Durante esos meses, el vehículo fue parte de varias postales recordadas del astro. Una de las más icónicas fue cuando llegó manejándolo al programa Ritmo de la Noche, conducido por Marcelo Tinelli.

En aquella etapa, Diego era un invitado frecuente mientras participaba de partidos amistosos con ex compañeros de la Selección y de reediciones del Superclásico junto al Beto Alonso.

El auto también lo acompañó en distintos recorridos por Buenos Aires, desde entrenamientos en los bosques de Palermo hasta una visita al Autódromo Oscar y Juan Gálvez para presenciar una carrera de Turismo Carretera.

Sin embargo, Maradona lo tuvo poco tiempo. En julio de 1992 lo vendió cuando regresó a Europa para jugar en el Sevilla de España. A partir de entonces el vehículo pasó por distintos dueños, aunque siempre fue tratado como una pieza de colección.

diego

En 2018 el coche volvió a aparecer cuando fue puesto en venta por 23.000 dólares. Luego cambió de manos y en 2022 incluso fue subastado mediante una modalidad que incluía la compra de un NFT.

Más tarde, en 2024, fue exhibido públicamente en Plaza Serrano, en el barrio porteño de Palermo, donde volvió a llamar la atención de fanáticos y coleccionistas.

Ahora la emblemática cupé reapareció nuevamente gracias a la piloto Aixa Franke, quien la mostró en sus redes sociales mientras gestiona su venta.

Según explicó, el vehículo se conserva prácticamente intacto porque nunca fue utilizado como auto de uso diario y siempre fue cuidado como una pieza de culto. Una prueba del estado del coche es su kilometraje: en 2024 registraba 67.584 kilómetros y actualmente apenas supera los 67.600.

El precio que piden sus dueños refleja el valor simbólico del auto que perteneció al capitán de la Selección campeona del mundo en México 1986: 65.000 dólares.

Así, la histórica Renault Fuego de Maradona vuelve a encender la nostalgia de los fanáticos y podría encontrar un nuevo dueño en pleno año mundialista.