Ángel de Brito reveló cómo está la relación de Luciano Castro y Griselda Siciliani tras su internación

El conductor respondió la caja de preguntas que le hicieron sus seguidores. "¿Siciliani sigue con Castro?", consultaron y la respuesta fue contundente: "No".

Luciano Castro reapareció y habló de su internación

Luciano Castro habló con las cámaras de A la Tarde abriendo su corazón como nunca antes.

"Estoy bien. Pedí ayuda y me dieron ayuda. Me interné. Es verdad, estuve en un lugar que me ayudaron los profesionales, los compañeros del lugar y me contuvieron” explicó Luciano Castro visiblemente agitado.

luciano castro internacion

Además, el actor se refirió a las razones de su decisión. “Estoy sanando para mí y para la gente que más me importa y más amo, que son mis hijos... Es largo y es angustiante. Estuve muy deprimido. Pero por suerte pedí ayuda y me ayudaron. Es lo más importante”, precisó Luciano Castro luego de su comentada separación de Griselda Siciliani.

La verdad detrás de la auto internación de Luciano Castro

En Puro Show, Fernanda Iglesias fue por más y dio detalles de la adicción que tendría Luciano Castro. "Es delicado pero la gente no es tonta, no podemos decir que se interna por infiel. Yo sé lo que estoy hablando porque hablé con mucha gente y sé que en ese lugar donde está internado tratan muy bien el problema que tiene Luciano, no estoy hablando por hablar. Para mí hay que contar todo si no el que está del otro lado no entiende bien", arrancó.

"La adicción que tendría Luciano Castro es a la marihuana, lo voy a decir con todas las letras porque es así. De hecho, Sarah Borrel, la danesa que él intentó tener algo, conto que él le habría ofrecido fumar marihuana", continuó la panelista.

fernanda luciano Fernanda Iglesias sin filtro sobre la internación de Luciano Castro.

"Entonces chicos: no está bueno fumar todos los días marihuana porque te llevan a situaciones que por ahí terminan en algo que te traen una tristeza muy grande como lo que le está pasando a Luciano. Este lugar donde está Luciano, que queda en Flores, trabaja muy bien con gente que tiene adicción a la marihuana", cerró contundente.