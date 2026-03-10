La venganza de Wanda Nara con el enemigo de Mauro Icardi en Italia
La brutal respuesta de Wanda Nara tras los posteos de Mauro Icardi y la China Suárez en el cumpleaños de la actriz.
Si bien no hizo referencia a las celebraciones de la China Suárez, Wanda Nara fue por todo mostrándose junto a uno de los mayores "enemigos" de Mauro Icardi.
Aprovechando su paso por Milán, Wanda Nara visitó el estadio San Siro y se fotografió compartió junto a Luciano Spalletti, ex DT del Inter y actual de la Juventus de Turín.
El entrenador tuvo varios entredichos con Mauro Icardi e incluso fue quien decidió quitarle la cinta de capitán luego de que se filtrata información de sus contratos.
Wanda Nara vació la casa de Mauro Icardi en Milán
Días antes, Wanda Nara encendió la polémica subiendo una imagen contundente desde la fabulosa casa que compartían en Milán.
Wanda Nara fue por todo y tiró muebles y objetos de la propiedad, entre ellos el respaldo de la cama matrimonial con un grabado personalizado de sus iniciales "W y M".
"Acomodando mi casa italiana. Regalando, donando y restaurando", escribió Wanda Nara junto a la postal que inmediatamente generó un terremoto de reacciones y repercusiones.
La brutal reacción de la China Suárez y Mauro Icardi tras las fotos de Wanda Nara en Milán
Lejos de quedarse callado, Mauro Icardi redobló la apuesta con una catarata de fotos junto a la China Suárez y sus hijos Amancio, Magnolia y Rufina paseando en bote por Estambul.
“Tutto è più vicino di quanto sembri”/“Todo está más cerca de lo que parece”, escribió Mauro Icardi en lo que podría ser una advertencia a Wanda Nara, con quien se encontrará los próximos días en la nueva audiencia por su divorcio en Milán.