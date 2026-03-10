La venganza de Wanda Nara con el enemigo de Mauro Icardi en Italia

wanda dt mauro Wanda Nara con el ex DT de Mauro Icardi.

El entrenador tuvo varios entredichos con Mauro Icardi e incluso fue quien decidió quitarle la cinta de capitán luego de que se filtrata información de sus contratos.

Wanda Nara vació la casa de Mauro Icardi en Milán

Días antes, Wanda Nara encendió la polémica subiendo una imagen contundente desde la fabulosa casa que compartían en Milán.

Wanda Nara fue por todo y tiró muebles y objetos de la propiedad, entre ellos el respaldo de la cama matrimonial con un grabado personalizado de sus iniciales "W y M".

wanda nara muebles milan Wanda Nara tiró los muebles de Mauro Icardi.

"Acomodando mi casa italiana. Regalando, donando y restaurando", escribió Wanda Nara junto a la postal que inmediatamente generó un terremoto de reacciones y repercusiones.

La brutal reacción de la China Suárez y Mauro Icardi tras las fotos de Wanda Nara en Milán

Lejos de quedarse callado, Mauro Icardi redobló la apuesta con una catarata de fotos junto a la China Suárez y sus hijos Amancio, Magnolia y Rufina paseando en bote por Estambul.

mauro china advertencia wanda

“Tutto è più vicino di quanto sembri”/“Todo está más cerca de lo que parece”, escribió Mauro Icardi en lo que podría ser una advertencia a Wanda Nara, con quien se encontrará los próximos días en la nueva audiencia por su divorcio en Milán.