La brutal reacción de Wanda Nara en Milán tras el regalo del Galatasaray a la China Suárez

china regalo galatasaray El regalo del Galatasaray a la China Suárez.

Fiel a su estilo, Wanda Nara redobló la apuesta con fotos desde el estadio del Inter de Milán donde jugó Mauro Icardi cuando estuvieron casados y se fue en medio de una gran polémica y no en los mejores términos.

wanda estadio inter Wanda Nara estalló las redes desde el estadio del Inter Milán.

Las fotos de Wanda Nara tirando los muebles de Mauro Icardi en Milán

Días antes, Wanda Nara encendió la polémica subiendo una imagen contundente desde la fabulosa casa que compartían en Milán.

Wanda Nara fue por todo y tiró muebles y objetos de la propiedad, entre ellos el respaldo de la cama matrimonial con un grabado personalizado de sus iniciales "W y M".

wanda nara muebles milan Wanda Nara tiró los muebles de Mauro Icardi.

"Acomodando mi casa italiana. Regalando, donando y restaurando", escribió Wanda Nara junto a la postal que inmediatamente generó un terremoto de reacciones y repercusiones.

Wanda Nara presentó a su "entrenador personal"

Desde allí, Wanda Nara no para de subir imágenes y videos mostrando sus recorridos, paseos, compras y looks aunque hubo una foto en particular que llamó la atención.

Posando desde un ascensor, Wanda Nara presumió su silueta y aprovechó para presentar a su nuevo personal trainer: Martín Migueles. "Mi entrenador poniéndome en forma en Milán".

wanda nara entrenador migueles Wanda Nara causó furor con su figura desde Milán.

El día anterior, los usuarios estallaron cuando Wanda Nara le sacó a Martín Migueles, la misma foto en el mismo lugar que lo hizo previamente con Mauro Icardi, Maxi López y hasta con L-Gante.