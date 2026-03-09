El fin de semana, Morena Rial volvió a ser noticia de todos los portales por una atrevida imagen que se tomó desde el penal de Magdalena.
¡Polémica! Se viralizó foto de Morena Rial en ropa interior desde la cárcel
Explosión en las redes sociales por la imagen íntima de Morena Rial tras las rejas. Todos los detalles
Fue la misma Morena Rial quien publicó la fotografía en sus redes sociales, alimentando los rumores sobre su supuesta nueva relación.
En la selfie que Morena Rial se tomó dentro de su celda, se puede ver a la joven en corpiño color verde, haciendo el gesto de la paz y hablanco con otro joven.
"Vos siempre", escribió Morena junto a la captura de pantalla que inmediatamente se hizo viral y estalló la polémica en medio de su difícil situación judicial.
El peor momento de Morena Rial tras las rejas
En LAM revelaran el estado de su causa y la preocupación que hay por su estado emocional tras más de cinco meses presa en el penal de Magdalena.
"Elevaron a juicio la causa. Hace unos días ella cumplió años y se vieron fotos de ella con la torta. Porque le gustan mucho los dulces. Y fue como un momento que puede sonar gracioso, un dato de color y es que no siempre tenés dulces en la cárcel y le llevaron una torta”, comenzó Karina Iavícoli sobre el cumpleaños de Morena Rial tras las rejas.
Además, salió a la luz que Morena Rial tuvo que cambiar de abogados nuevamente y habría indignación por el trabajo de su abogado inicial.“El nuevo abogado no respetaría mucho a Cipolla porque cree qu no habría hecho cumplir todo eso que la termina llevando de vuelta a la cárcel a Morena. El psicólogo, no tener juntas. Y el abogado de ahora cree que si le vuelven a dar este recurso de libertad extraordinaria él haría que la cumpla Morena”, detallaron.
En cuanto Morena Rial, Pilar Smith confirmó que la joven no está en su mejor momento. "Ella no está bien, esta deprimida", explicó y habló de las pocas visitas que ha tenido. “Solamente el día del cumpleaños que recibió a la amiga y a Leiro, el nuevo abogado. Nada más", cerró.