Inquietante revelación sobre el estado de Morena Rial en la cárcel

"Elevaron a juicio la causa. Hace unos días ella cumplió años y se vieron fotos de ella con la torta. Porque le gustan mucho los dulces. Y fue como un momento que puede sonar gracioso, un dato de color y es que no siempre tenés dulces en la cárcel y le llevaron una torta”, comenzó Karina Iavícoli sobre el cumpleaños de Morena Rial tras las rejas.

Además, salió a la luz que Morena Rial tuvo que cambiar de abogados nuevamente y habría indignación por el trabajo de su abogado inicial.“El nuevo abogado no respetaría mucho a Cipolla porque cree qu no habría hecho cumplir todo eso que la termina llevando de vuelta a la cárcel a Morena. El psicólogo, no tener juntas. Y el abogado de ahora cree que si le vuelven a dar este recurso de libertad extraordinaria él haría que la cumpla Morena”, detallaron.