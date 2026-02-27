Morena Rial volvió a ser noticia de todos los portales luego de que en LAM revelaran el estado de su causa y la preocupación que hay por su estado emocional tras más de cinco meses presa en el penal de Magdalena.
Inquietante revelación sobre el estado de Morena Rial en la cárcel
La información de Morena Rial que sacudió las redes sociales tras más de cinco meses en el penal de Magdalena.
"Elevaron a juicio la causa. Hace unos días ella cumplió años y se vieron fotos de ella con la torta. Porque le gustan mucho los dulces. Y fue como un momento que puede sonar gracioso, un dato de color y es que no siempre tenés dulces en la cárcel y le llevaron una torta”, comenzó Karina Iavícoli sobre el cumpleaños de Morena Rial tras las rejas.
Además, salió a la luz que Morena Rial tuvo que cambiar de abogados nuevamente y habría indignación por el trabajo de su abogado inicial.“El nuevo abogado no respetaría mucho a Cipolla porque cree qu no habría hecho cumplir todo eso que la termina llevando de vuelta a la cárcel a Morena. El psicólogo, no tener juntas. Y el abogado de ahora cree que si le vuelven a dar este recurso de libertad extraordinaria él haría que la cumpla Morena”, detallaron.
En cuanto Morena Rial, Pilar Smith confirmó que la joven no está en su mejor momento. "Ella no está bien, esta deprimida", explicó y habló de las pocas visitas que ha tenido. “Solamente el día del cumpleaños que recibió a la amiga y a Leiro, el nuevo abogado. Nada más", cerró.
Morena Rial con ansiedad en el penal de Magdalena
Semanas antes, trascendieron de cómo es la vida de Morena Rial en la cárcel. "Trabaja de 9 a 18 horas con horario partido. Además, pasaría mucho tiempo mensajeándose constantemente con su amiga Evelyn, la misma que iba a prestar su casa para un posible arresto domiciliario", explicaron.
Además, el infirme sacó a la luz uno de los pedidos más reiterados de Morena quien en los últimos días estaría solicitando que le lleven hielo que comería para calmar su ansiedad.