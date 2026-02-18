Se filtró una nueva foto de Morena Rial en la cárcel y un detalle no pasó desapercibido

morea rial foto carcel La foto de Morena Rial en la cárcel que estalló las redes.

"Salió videollamada con More Rial. Mi primera llamada en suelo argentino”, escribió Cipolla junto a la foto donde se puede ver a la joven con aspecto muy cambiado, sin pestañas postizas, maquillaje y pelo al natural. Además, los seguidores hicieron hincapié en la pulsera roja que llevaba en su muñeca, tradicionalmente usada para protegerse contra la envidia.

Morena Rial con ansiedad en el penal de Magdalena

En LAM, dieron detalles de cómo está transitando Morena Rial su presente mientras sigue pidiendo por la prisión domiciliaria.

"Trabaja de 9 a 18 horas con horario partido. Además, pasaría mucho tiempo mensajeándose constantemente con su amiga Evelyn, la misma que iba a prestar su casa para un posible arresto domiciliario", explicaron sobre el nuevo régimen de Morena Rial en la cárcel.

Además, el infirme sacó a la luz uno de los pedidos más reiterados de Morena quien en los últimos días estaría solicitando que le lleven hielo que comería para calmar su ansiedad.

¿Morena Rial cerca de la prisión domiciliaria?

Semanas atrás, Jorge Rial habló con los periodistas confirmando que es el garante de la casa donde Morena cumpliría su prisión domiciliaria.

“Yo estoy costeando los costos de la casa, la estoy alquilando hace cuatro meses y tuve que hacer todas las reformas que la Justicia pidió”, dijo Rial al periodista Alejandro Castelo.

Además, el conductor aclaró el vínculo de la joven arrestada con Morena Rial. "Ella es solo la garante... Lo manejan todos los abogados, en esta (Morena) no tiene nada que ver”, aseguró.