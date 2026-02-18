La letal reacción de la China Suárez tras la polémica por sus retoques estéticos: "Se venden..."

china retoques La China Suárez respondió a las críticas por sus retoques.

"Se venden curitas para las que les duele lo que hago con mi vida", publicó la China Suárez junto a una serie de imágenes del back de la serie En el Barro.

La China Suárez explotó y contó qué pasó en el cumpleaños de Magnolia con las hijas de Wanda Nara

La China rompió el silencio y habló tras el revuelo que se generó por la ausencia de Francesca e Isabella en el cumpleaños de Magnolia Vicuña.

Según trascendió, Mauro Icardi invitó a sus herederas pero las niñas se negaron a ir y el futbolsita habría recurrido a la justicia para lograr que asistan. Al no estar en la celebración, la China Suárez y Mauro Icardi le habrían dado a Magnolia un traje de baño que era para Isabella Icardi y Wanda Nara estalló de furia.

"Que ella se deje de usar mi ropa y la de mis hijas y devuelva mi mudanza", dijo Wanda Nara cuando le preguntaron por lo sucedido y ahora la China Suárez desmintió las versiones sobre el traje de baño.

china suarez torta La China Suárez contó la verdad del "mallagate".

“Yo hablé con la China y se reía. Me dijo: ‘Otra mentira más’”, arrancó Gustavo Méndez en el programa de Moria Casán. “Cuando fueron a Miami, ¿se acuerdan que se comprometieron Mauro y Eugenia? Volvieron, se encontraron con las chicas en la ‘Casa de los sueños’ y él les llenó el cuarto de regalos”, relató el panelista.