En medio de las repercusiones por el estreno de la segunda temporada de En el Barro donde brilla como protagonista, la China Suárez volvió a mostrar su faceta más picante.
La letal reacción de la China Suárez tras la polémica por sus retoques estéticos: "Se venden..."
La China Suárez fue acusada de retocar sus fotos y su respuesta provocó un terremoto de reacciones. Los detalles
Fiel a su estilo, la China Suárez salió con los tapones de punta luego de que en las redes sociales volvieran a acusarle de retocar sus fotos, en especial el tamaño de sus labios.
Si bien no hizo referencia a los explosivos comentarios de los haters acusándola de estar obsesionada con su boca, la China Suárez eligió una frase para responder las acusaciones.
"Se venden curitas para las que les duele lo que hago con mi vida", publicó la China Suárez junto a una serie de imágenes del back de la serie En el Barro.
La China Suárez explotó y contó qué pasó en el cumpleaños de Magnolia con las hijas de Wanda Nara
La China rompió el silencio y habló tras el revuelo que se generó por la ausencia de Francesca e Isabella en el cumpleaños de Magnolia Vicuña.
Según trascendió, Mauro Icardi invitó a sus herederas pero las niñas se negaron a ir y el futbolsita habría recurrido a la justicia para lograr que asistan. Al no estar en la celebración, la China Suárez y Mauro Icardi le habrían dado a Magnolia un traje de baño que era para Isabella Icardi y Wanda Nara estalló de furia.
"Que ella se deje de usar mi ropa y la de mis hijas y devuelva mi mudanza", dijo Wanda Nara cuando le preguntaron por lo sucedido y ahora la China Suárez desmintió las versiones sobre el traje de baño.
“Yo hablé con la China y se reía. Me dijo: ‘Otra mentira más’”, arrancó Gustavo Méndez en el programa de Moria Casán. “Cuando fueron a Miami, ¿se acuerdan que se comprometieron Mauro y Eugenia? Volvieron, se encontraron con las chicas en la ‘Casa de los sueños’ y él les llenó el cuarto de regalos”, relató el panelista.