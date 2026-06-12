La ex de Exequiel Palacios reveló la infidelidad más escandalosa de las mujeres de la Selección: "Lo sabían todos"

yesica frias mujeres de la seleccion Yesica Frías, ex de Exequiel Palacios reveló el secreto más escandaloso del grupo de mujeres de la Selección.

"Una de las mujeres había estado con otro jugador de fútbol estando con su marido, y todos lo sabíamos. Entonces para mi ex pareja estaba mal visto que yo me junte o comparta con ella", siguió y si bien no reveló su identidad dio confirmó que el futbolista que fue engañado por su mujer no fue convocado al equipo de este 2026.

La novia de Alexis Mac Allister ¿la más odiada de las mujeres de la Selección?

A pesar de su escandalosa separación de Alexis Mac Allister, Cami Mayan mantiene una gran relación con botineras como Caro Calvagni, Camila Galante, Agustina Gandolfo, entre otras.

Camil Mayan incluso asistió a un evento organizado por la mujer de Nico Tagliafico, y no así Ailén Cova, mujer actual y madre del primogénito de Alexis Mac Allister. Su presencia no pasó desapercibida dejando en evidencia la primera interna de "las mujeres de la Selección".

ailen cova cami mayan

En Sálvese Quien Pueda, Yanina Latorre dio más detalles. “Hablé con muchas botineras, me dijeron que es divina, amorosa, pero no se da con nadie”, dijo la conductora además de confirmar que Ailén decidió bajarse del documental de las mujeres de la Selección por miedo a las críticas en las redes. “Tiene un complejo de culpa”, deslizó sobre las razones detrás de su ausencia.