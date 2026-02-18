¡Insólito! La pelea de la China Suárez y Wanda Nara se metió en la serie "En el Barro 2"

china suarez prostituta en el barro Sebastián Ortega elogió el trabajo de la China Suárez en "En el Barro 2".

Según explicó, la grabació comenzó antes de que estallara el nuevo capítulo del Wandagate con la mudanza de la China Suárez a Turquía. “Esto lo filmamos hace más de un año y, gracias a Dios, su presencia y su interpretación estuvieron por encima de todo. Estuvo muy bien”, afirmó.

La brutal respuesta de la China Suárez al elogio de Mauro Icardi sobre sus atributos

ublicó un álbum de fotos anticipando su personaje en la serie "En el Barro" que la tendrá como protagonista junto a actrices como Verónica Llinas, Lorena Vega, María Becerra, entre otras.

La top se pondrá en la piel de una "viuda negra" que termina tras las rejas y, entre las postales que eligió, la China Suárez sorprendió con una donde se la ve con la boca ensangrentada, como si hubiese sido golpeada.

Mauro Icardi fue el primero en repostear la fotografía agregando un elogio imposible de pasar desapercibido. "Esa boquita Nicole" escribió fascinado.

china reaccion boca La China Suárez respondió al elogio de Mauro Icardi.

Mientras Wanda Nara sigue asegurando que Mauro icardi la contactó mientras estaba de fiesta en Estambul, la China Suárez aprovechó el comentario del jugador y no dejó dudas sobre su relación. "Tuya", escribió contundente.