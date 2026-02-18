En medio del éxito y repercusiones que está generando la segunda temporada de "En el Barro" que se está emitiendo por Netflix, Sebastián Ortega, creador de la serie habló del conflicto entre la China Suárez y Wanda Nara.
¡Insólito! La pelea de la China Suárez y Wanda Nara se metió en la serie "En el Barro 2"
Sebastián Ortega, reador de la serie, confesó cómo afectó el conflicto de la China Suárez y Wanda Nara a la serie.
El director visitó Perros de la Calle, y además de mostrarse feliz por la mega producción resaltó el trabjo de la China Suárez quien es una de las protagonistas de esta temporada.
Además, Ortega se refirió a los escándalos entre la China Suárez, Mauro Icardi y Wanda Nara y fue contundente.“Cuando empezamos a hablar con la China, todavía no había empezado todo este revuelo mediático”, aclaró Ortega.
Según explicó, la grabació comenzó antes de que estallara el nuevo capítulo del Wandagate con la mudanza de la China Suárez a Turquía. “Esto lo filmamos hace más de un año y, gracias a Dios, su presencia y su interpretación estuvieron por encima de todo. Estuvo muy bien”, afirmó.
La brutal respuesta de la China Suárez al elogio de Mauro Icardi sobre sus atributos
ublicó un álbum de fotos anticipando su personaje en la serie "En el Barro" que la tendrá como protagonista junto a actrices como Verónica Llinas, Lorena Vega, María Becerra, entre otras.
La top se pondrá en la piel de una "viuda negra" que termina tras las rejas y, entre las postales que eligió, la China Suárez sorprendió con una donde se la ve con la boca ensangrentada, como si hubiese sido golpeada.
Mauro Icardi fue el primero en repostear la fotografía agregando un elogio imposible de pasar desapercibido. "Esa boquita Nicole" escribió fascinado.
Mientras Wanda Nara sigue asegurando que Mauro icardi la contactó mientras estaba de fiesta en Estambul, la China Suárez aprovechó el comentario del jugador y no dejó dudas sobre su relación. "Tuya", escribió contundente.