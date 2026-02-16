La China Suárez rompió el silencio y habló tras el revuelo que se generó por la ausencia de Francesca e Isabella en el cumpleaños de Magnolia Vicuña.
La China Suárez explotó y contó qué pasó en el cumpleaños de Magnolia con las hijas de Wanda Nara
La China Suárez reveló la verdad detrás del escándalo que surgió en las redes por la malla que lució su hija. Todos los detalles
Según trascendió, Mauro Icardi invitó a sus herederas pero las niñas se negaron a ir y el futbolsita habría recurrido a la justicia para lograr que asistan. Al no estar en la celebración, la China Suárez y Mauro Icardi le habrían dado a Magnolia un traje de baño que era para Isabella Icardi y Wanda Nara estalló de furia.
"Que ella se deje de usar mi ropa y la de mis hijas y devuelva mi mudanza", dijo Wanda Nara cuando le preguntaron por lo sucedido y ahora la China Suárez desmintió las versiones sobre el traje de baño.
“Yo hablé con la China y se reía. Me dijo: ‘Otra mentira más’”, arrancó Gustavo Méndez en el programa de Moria Casán. “Cuando fueron a Miami, ¿se acuerdan que se comprometieron Mauro y Eugenia? Volvieron, se encontraron con las chicas en la ‘Casa de los sueños’ y él les llenó el cuarto de regalos”, relató el panelista.
La China Suáez habló del mallagate
“La China le compró esa malla porque sabía que le gustaba ese estilo. Y no solo para su hija: también le compró una malla a la hija de Mauro Icardi”, explicó Méndez.
“Son tres talles más grandes que la de su hija, con frutillitas y corazoncitos, porque a Isabella le gustaba Frutillitas”, agregó confirmando que la pequeña Magnolia no usó el traje de baño destinado para Isabella.
La China Suárez furiosa por los rumores sobre el cumpleaños de Magnolia
En las redes sociales la periodista "Juariu" dio información de la celebración revelando que Francesca e Isabella, las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi habrían quedado angustiadas tras el cumpleaños.
Si bien no asistieron, circularon varias fotos de lo que sucedió en la casa de los sueños despertando rumores y especulaciones que la China Suárez no dejó pasar.
“Victoria Braier, alias Juariu, de hostigar a una menor de edad y fomentar el bullying no se vuelve. Hay que ser muy mi…”, escribió en una historia de Instagram.