La China Suárez explotó y contó qué pasó en el cumpleaños de Magnolia con las hijas de Wanda Nara

La China Suárez contó la verdad del "mallagate".

“Yo hablé con la China y se reía. Me dijo: ‘Otra mentira más’”, arrancó Gustavo Méndez en el programa de Moria Casán. “Cuando fueron a Miami, ¿se acuerdan que se comprometieron Mauro y Eugenia? Volvieron, se encontraron con las chicas en la ‘Casa de los sueños’ y él les llenó el cuarto de regalos”, relató el panelista.

La China Suáez habló del mallagate

“La China le compró esa malla porque sabía que le gustaba ese estilo. Y no solo para su hija: también le compró una malla a la hija de Mauro Icardi”, explicó Méndez.

“Son tres talles más grandes que la de su hija, con frutillitas y corazoncitos, porque a Isabella le gustaba Frutillitas”, agregó confirmando que la pequeña Magnolia no usó el traje de baño destinado para Isabella.

La China Suárez furiosa por los rumores sobre el cumpleaños de Magnolia

En las redes sociales la periodista "Juariu" dio información de la celebración revelando que Francesca e Isabella, las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi habrían quedado angustiadas tras el cumpleaños.

Si bien no asistieron, circularon varias fotos de lo que sucedió en la casa de los sueños despertando rumores y especulaciones que la China Suárez no dejó pasar.

“Victoria Braier, alias Juariu, de hostigar a una menor de edad y fomentar el bullying no se vuelve. Hay que ser muy mi…”, escribió en una historia de Instagram.