¡Traición! El peluquero de Wanda Nara apoyó a la China Suárez y explotó todo

kenny china El mensaje de Kenny Palacios apoyando a la China Suárez.

“En el Barro 2”, acompañado de emojis de fuego escribió en su cuenta de X provocando una catarata de mensajes y comentarios cuestionando su actitud a espaldas de Wanda Nara.

Wanda Nara reveló qué le dijo Mauro Icardi desde Turquía alejado de la China Suárez

Wanda Nara se comunicó con Yanina Latorre y confirmó que Mauro Icardi la contacó desde Estambul En las redes sociales circularon fotos de Mauro Icardi de fiesta y en la madrugada el jugador le habría mandado mensajes a Wanda Nara mientras la China Suárez sigue en Argentina.

“¿Me contás de Mauro? ¿Te habló ayer? ¿Qué pasó?”, le preguntó Yanina a Wanda. Y la respuesta no tardó en llegar. “Sí, me empezó a escribir a la madrugada saliendo de la fiesta”.

wanda nara llamada icardi

Wanda Nara le reveló a Yanina Latorre qué le dijo Mauro Icardi.

“Y me quería llamar por cámara. Él estaba en su camioneta”, agregó Wanda Nara quien aseguró que tiene captura de pantallas y pruebas del accionar de Mauro Icardi.

Wanda Nara subió fotos con Mauro Icardi en medio del escándalo

Wanda Nara subió la vara y recordó algunos de los momentos más románticas que vivió con el jugador. La reacción no habría sido casual ya que horas antes trascendió que Mauro Icardi la habría desbloqueado en Instagram, según Fede Flowers en X.

WANDA FOTOS MAURO Las fotos que compartió Wanda Nara junto a Mauro Icardi.

El día anterior, Wanda Nara mandó mensajes a DDM, explicando la razón por la que sus hijas no quisieron asistir al cumpleaños de Magnolia Vicuña en la casa de los sueños de Mauro Icardi.