En medio de una semana llena de polémicas, la China Suárez regresó al modelaje más atrevida que nunca como cara de la nueva colección de Pompavana, marca de lencería y ropa interior.
Aseguran que Mauro Icardi se burló del cuerpo de Wanda Nara: "Pasada de peso"
Yanina Latorre dio detalles del letal gesto de Mauro Icardi en contra de Wanda Nara en las redes. Todos los detalles
Fue la misma China Suárez quien compartió las fotos en su cuenta de Instagram donde se la ve recostada luciendo conjuntos de bombacha y corpiños ultra reveladores.
Si bien en un principio Mauro Icardi no hizo referencia a la producción de la China Suárez, en las últimas horas fue por todo reposteando una de las imágenes de la top.
Para no dejar dudas de su opinión, Mauro Icardi agregó caritas babosas, y Yanina Latorre explicó el detrás de su gesto virtual con doble intenciones para lastimar a Wanda Nara.
Mauro Icardi apuntó contra la figura de Wanda Nara
“Miren lo que subió Icardi. ¿Qué quiere decir, que Wanda no está así?”, disparó Yanina Latorre en Sálvese Quien Pueda al ver la publicación del jugador.
“Para mí la está tratando a Wanda de pasada de peso. Y, aparte, un asco, pone la carita de la baba... Para mí la está presumiendo porque Wanda no está como ella”, agregó sin vueltas.
La respuesta de la China Suárez tras las fotos de Mauro Icardi en un boliche
La China salió con los tapones de punta luego de que circularan imágenes de Mauro Icardi disfrutando de la noche de Estambul.
Mientras la China Suárez está en Argentina, Mauro Icardi asistió al cumpleaños de un compañero del Galatasaray y se lo vio muy cerca de una morocha lo que despertó rumroes sobre una posible infidelidad.
Lejos de dejarlo pasar, la China Suárez compartió las imágenes que subieron los portales y explicó la situación. “Acá es así. No importa chequear (igual son parecidos)”, escribió, junto a varios emojis de caritas riéndose.
“Es terrible ver que los medios argentinos mienten constantemente y que haya gente que se las crea. Que Dios te conceda sabiduría”, se puedo leer.