Aseguran que Mauro Icardi se burló del cuerpo de Wanda Nara: "Pasada de peso"

mauro icardi cuerpo china Yanina Latorre aseguró que Mauro Icardi comparó la figura de Wanda Nara con la de la China Suárez.

Para no dejar dudas de su opinión, Mauro Icardi agregó caritas babosas, y Yanina Latorre explicó el detrás de su gesto virtual con doble intenciones para lastimar a Wanda Nara.

Mauro Icardi apuntó contra la figura de Wanda Nara

“Miren lo que subió Icardi. ¿Qué quiere decir, que Wanda no está así?”, disparó Yanina Latorre en Sálvese Quien Pueda al ver la publicación del jugador.

“Para mí la está tratando a Wanda de pasada de peso. Y, aparte, un asco, pone la carita de la baba... Para mí la está presumiendo porque Wanda no está como ella”, agregó sin vueltas.

La respuesta de la China Suárez tras las fotos de Mauro Icardi en un boliche

La China salió con los tapones de punta luego de que circularan imágenes de Mauro Icardi disfrutando de la noche de Estambul.

Mientras la China Suárez está en Argentina, Mauro Icardi asistió al cumpleaños de un compañero del Galatasaray y se lo vio muy cerca de una morocha lo que despertó rumroes sobre una posible infidelidad.

Lejos de dejarlo pasar, la China Suárez compartió las imágenes que subieron los portales y explicó la situación. “Acá es así. No importa chequear (igual son parecidos)”, escribió, junto a varios emojis de caritas riéndose.

china suarez reaccion foto mauro La tremenda reacción de la China Suárez tras las fotos de Mauro Icardi de fiesta.

“Es terrible ver que los medios argentinos mienten constantemente y que haya gente que se las crea. Que Dios te conceda sabiduría”, se puedo leer.