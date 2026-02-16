¡Bombazo! Evangelina Anderson e Ian Lucas juntos en San Valentín: "Con su remera"

evangelina ian san valentin Evangelina Anderson se grabó en el departamento de Ian Lucas.

“El tema es que después volvió a entrar, pero ¡sola! Ahí está con casa de Ian, remera de Ian, short de Ian. ¿Para que lo sube? Los leo”, cerró sobre la story que Evangelina Anderson borró minutos despúes.

Yanina Latorre reveló lo peor que le hizo Evangelina Anderson a Ian Lucas

Tras sus vacaciones en Miami, Yanina Latorre regresó a su trabajo más filosa que nunca metiéndose de lleno en la separación de Evangelina Anderson e Ian Lucas.

Luego de su breve participación en Masterchef Celebrity, Yanina Latorre fue testigo del vínculo entre Evangelina Anderson e Ian Lucas y ahora sacó a la luz lo que no se vio detrás de cámaras. "Se terminó porque a Ian le molestó mucho que ella lo negaba todo el tiempo. Ella lo negaba y decía: 'No, lo hacemos por el show'. Y después con él dormían, pernoctaron, se visitaban asiduamente sus partes íntimas, que no está mal", arrancó Yanina en su programa de radio.

"Él quería que se sepa porque de hecho, no sé qué salió y qué no de mi paso por MasterChef porque estaba editado seguramente, y yo no me vi toda, pero él nunca me dijo que no en el programa", siguió sobre las intenciones de Ian Lucas.

evangelina ian lucas Yanina Latorre destapó la verdad de la separación de Evangelina Anderson e Ian Lucas.

"Él es muy amigo de mis dos hijos. Claro, ella se está garch... a un pibe que es amigo de chicos de 20 años. Está más cerca de la hija por ahí de 15, 16, que es fan. Un día en el balcón del reality me dice: 'No, porque el viernes tenía una mesa en Caramelo (un boliche que está de moda en Costanera) y Lolita estaba en mi mesa'. Y ella le dice: 'No me dijiste que fuiste a Caramelo'. Yo le dije: 'Ay, qué reproche'. 'Ay, no, porque somos amigos', me tiró ella", recordó la conductora haciendo hincapie en la diferencia de edad entre Evangelina e Ian.