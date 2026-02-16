Apareció el chat entre Naza Di Serio y Mauro Icardi: "Hombre fachero"

Ahora, en el programa de Moria Casán, Naza le mostró su celular a Moria Casán quien lo revisó en vivo para confirmar el supuesto intercambio de mensajes.

unca hubo una charla con él ni lo va a haber. No me he sentado hablar con las personas que estuve, no me saqué las fotitos que hablan, nunca me colgué de ninguno, ¿por qué me voy a colgar de Icardi ahora?", explicó Nazarena Di Serio.

"Ahora escribirle con todo este bardo pero ni loca me metería a hacer eso, sería una kamikaze. Yo no soy señora, lo juro. Lo peor es que nadie confirmó mi nombre. Yo aclaré que no era yo pero no importa porque la gente quiso creer que no era yo", se defendió. "Esto no pasó y no es real, no lo conozco en persona. Nunca me fijé en él pero sí es un hombre fachero", cerró.

la China Suárez compartió las imágenes que subieron los portales y explicó la situación. “Acá es así. No importa chequear (igual son parecidos)”, escribió, junto a varios emojis de caritas riéndose.

“Es terrible ver que los medios argentinos mienten constantemente y que haya gente que se las crea. Que Dios te conceda sabiduría”, se puedo leer.