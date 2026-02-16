Días atrás, la China Suárez reapareció en el programa de Moria Casán, confesó que revisa el celular de Mauro Icardi y aseguró que hay varias famosas casadas y solteras que han tratado de seducirlo estando en pareja con ella.
Apareció el chat entre Naza Di Serio y Mauro Icardi: "Hombre fachero"
La panelista del programa de Moria Casán estalló en vivo y mostró las conversaciones de su celular. Todos los detalles
"Están todos diciendo sin nombrarla, Naza Di Serio es la que le mandó fotos hoy a Mauro Icardi", publicó Ángel de Brito luego revelando la identidad de la periodistajunto a una foto de la panelista del programa de Moria Casán.
Lejos de dejarlo pasar, Naza Di Serio redobló la apuesta y le contestó a De Brito aunque su respuesta no fue contundente. "Jajaj qué? Mirá que soy media gila pero meterme ahí justo ahora sería demasiado", escribió sobre el presente aunque no negó que lo haya hecho en el pasado.
Ahora, en el programa de Moria Casán, Naza le mostró su celular a Moria Casán quien lo revisó en vivo para confirmar el supuesto intercambio de mensajes.
Naza Di serio furiosas por los rumores sobre Mauro Icardi
unca hubo una charla con él ni lo va a haber. No me he sentado hablar con las personas que estuve, no me saqué las fotitos que hablan, nunca me colgué de ninguno, ¿por qué me voy a colgar de Icardi ahora?", explicó Nazarena Di Serio.
"Ahora escribirle con todo este bardo pero ni loca me metería a hacer eso, sería una kamikaze. Yo no soy señora, lo juro. Lo peor es que nadie confirmó mi nombre. Yo aclaré que no era yo pero no importa porque la gente quiso creer que no era yo", se defendió. "Esto no pasó y no es real, no lo conozco en persona. Nunca me fijé en él pero sí es un hombre fachero", cerró.
La China Suárez sin filtros sobre las fotos de Mauro Icardi de fiesta en Estambul
la China Suárez compartió las imágenes que subieron los portales y explicó la situación. “Acá es así. No importa chequear (igual son parecidos)”, escribió, junto a varios emojis de caritas riéndose.
“Es terrible ver que los medios argentinos mienten constantemente y que haya gente que se las crea. Que Dios te conceda sabiduría”, se puedo leer.