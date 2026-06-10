Mauro Icardi llegó a la Argentina y en medio de las repercusiones por el esperado reencuentro con sus hijas, el jugador sorprendió a sus seguidores publicando las fotos privadas de su viaje por Japón y Maldivas con la China Suárez.
La escandalosa razón por la que Mauro Icardi mostró a la China Suárez desnuda
Salió a la luz el detrás de la publicación de Mauro Icardi que estalló la polémica y desafió la censura. Todos los detalles
Además de mostrarse más enamorados que nunca en las postales, Mauro Icardi redobló la apuesta y causó gran revuelo al publicar una imagen de la China Suárez como Dios la trajo al mundo lo que generó toda una ola de reacciones y polémicas.
Además hubo un detalle que no pasó desapercibido: el momento que eligió Mauro Icardi para compartir sus fotos íntimas. En las redes sociales, los seguidores notaron que el futbolista lo hizo minutos despúes de las publicaciones de Wanda Nara.
Tras entregar sus hijas a Mauro, Wanda encendió las redes con una serie de imágenes desde su pileta, posando de espaldas y luciendo una microbikini XS, ideal para presumir sus curvas. ¿Icardi le respondió a Wanda Nara?
El encuentro de Mauro Icardi y sus hijas
Se viralizó un video de Mauro Icardi buscando a Francesca e Isabella y cruzándose con Wanda Nara y hasta su novio, Matín Migueles.
En las imágenes se pude ver como Wanda Nara abraza a sus hijas antes de subir a la camioneta de Mauro Icardi mientras el futbolista les abre la puerta sin dirijirle la palabra.
Lo que más lLamó la atención fue la aparición de Martín Migueles quien se acercó a estrechar la mano de Icardi confirmando que a pesar de los rumores, sigue presente en la vida de Wanda y sus hijas.
Mauro Icardi pagó para ver a sus hijas
Según revelaron en Intrusos, Mauro Icardi y Wanda Nara habrían llegado a un acuerdo para que se cumpla el encuentro de Mauro Icardi con Francesca e Isabella, tras varios meses separado.
A pesar de esto, Wanda Nara habría pedido una multa en caso de que el jugador no lleve a sus hijas al colegio y actividades extracurriculares y ahora trascendió cuánto deberá pagar para poder ver a las pequeñas.
egún revelaron en Puro Show, la resolución fija una caución real de 8 millones de pesos que deberá ser depositada por Icardi como garantía durante las tres semanas que viva con sus hijas.