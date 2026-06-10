La escandalosa razón por la que Mauro Icardi mostró a la China Suárez desnuda

Tras entregar sus hijas a Mauro, Wanda encendió las redes con una serie de imágenes desde su pileta, posando de espaldas y luciendo una microbikini XS, ideal para presumir sus curvas. ¿Icardi le respondió a Wanda Nara?

WANDA BIKINIII Wanda Nara se mostró en bikini y Mauro Icardi publicó foto de la China Suárez.

El encuentro de Mauro Icardi y sus hijas

Se viralizó un video de Mauro Icardi buscando a Francesca e Isabella y cruzándose con Wanda Nara y hasta su novio, Matín Migueles.

En las imágenes se pude ver como Wanda Nara abraza a sus hijas antes de subir a la camioneta de Mauro Icardi mientras el futbolista les abre la puerta sin dirijirle la palabra.

wanda mauro hijas Mauro Icardi pasó a buscar a sus hijas.

Lo que más lLamó la atención fue la aparición de Martín Migueles quien se acercó a estrechar la mano de Icardi confirmando que a pesar de los rumores, sigue presente en la vida de Wanda y sus hijas.

Mauro Icardi pagó para ver a sus hijas

Según revelaron en Intrusos, Mauro Icardi y Wanda Nara habrían llegado a un acuerdo para que se cumpla el encuentro de Mauro Icardi con Francesca e Isabella, tras varios meses separado.

A pesar de esto, Wanda Nara habría pedido una multa en caso de que el jugador no lleve a sus hijas al colegio y actividades extracurriculares y ahora trascendió cuánto deberá pagar para poder ver a las pequeñas.

egún revelaron en Puro Show, la resolución fija una caución real de 8 millones de pesos que deberá ser depositada por Icardi como garantía durante las tres semanas que viva con sus hijas.