Yanina Latorre reveló lo peor que le hizo Evangelina Anderson a Ian Lucas: "Pernoctaban y..."

evangelina ian esteban mirol Yanina Latorre destapó la verdad de la separación de Evangelina Anderson e Ian Lucas.

"Él es muy amigo de mis dos hijos. Claro, ella se está garch... a un pibe que es amigo de chicos de 20 años. Está más cerca de la hija por ahí de 15, 16, que es fan. Un día en el balcón del reality me dice: 'No, porque el viernes tenía una mesa en Caramelo (un boliche que está de moda en Costanera) y Lolita estaba en mi mesa'. Y ella le dice: 'No me dijiste que fuiste a Caramelo'. Yo le dije: 'Ay, qué reproche'. 'Ay, no, porque somos amigos', me tiró ella", recordó la conductora haciendo hincapie en la diferencia de edad entre Evangelina e Ian.

La angustia de Evangelina Anderson cuando le preguntaron por Ian Lucas

Evangelina Anderson abrió su corazón y reveló la verdad de su presente sentimental en medio de rumores sobre su supuesta crisis con Ian Lucas.

“No me inventen más romances, me voy a quedar sola. Cuando yo esté con alguien los primeros que se van a enterar van a ser mis hijos y después ustedes, lo prometo”, arrancó Evangelina Anderson en Intrusos.

“La verdad que estoy sola”, aseguró luego de que la relacionaran con el cantante Maxi Kilates. “Yo todavía no me divorcié, estoy en medio de un divorcio. Yo no cuento nada de mi intimidad pero es todo un tema contener a tres chicos psicológicamente y tratar de que no le afecten ciertas cosas”, siguió.

Emocionada y con lágrimas en los ojos, Evangelina Anderson incluso habló de lo difícil que fue su separación de Martín Demichelis. "Todavía estoy en duelo, todavía estoy rota por dentro, hice mucha terapia, hago terapia”, dijo.