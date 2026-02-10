Yanina Latorre regresó de sus vacaciones en Miami y en su primer programa tuvo como invitada de honor a Sabrina Rojas, quien la reemplazó como conductora de Sálvese Quien Pueda.
La desgarradora confesión de Sabrina Rojas sobre su matrimonio con Luciano Castro
Sabrina Rojas habló con Yanina Latorre en Sálvese Quien Pueda y sorprendió con sus profundas revelaciones. Los detalles
Además de felicitarla por su trabajo, Yanina Latorre aprovechó la ocasión para preguntarle en detalle sobre su matrimonio con Luciano Castro, luego del escándalo que vivió el actor en el mes de enero.
“Me hizo vivir momentos de mucha felicidad, pero también de angustia y locura. Fue como una novela, se sufría mucho”, le confesó Sabrina a Yanina.
Además, la rubia abrió su corazón y contó cómo cambió su vida desde que se separó de Castro. “Renací. Estaba apagada porque estaba más pendiente del otro, porque él necesitaba más atención... Él era el protagonista, el galán de todas las novelas. Cuando a mí me surgía un trabajo, su reacción era: ‘¿Eso vas a hacer?’”, recordó con sinceridad.
Sabrina Rojas reveló porqué se deserotizó su relación con Luciano Castro
Por primera vez, Sabrina Rojas dio detalles íntimos de los problemas que atravesaron e incluso contó las razones del fin de la pasión en la pareja.
"Si yo me sentase a hablar de los cuernos y le pusiera la contundencia como en realidad lo viví, sería mucho peor para él y para todos”, arrancó haciendo referencia a las infidelidades de Luciano Castro cuando estaban casados.“Hablo de esto de manera liviana, me río. Es una manera de seguir cuidándolo”, siguió.
Al terminar un video de Moria Casán habando de su forma de tratar a Luciano Castro, Sabrina Rojas se sinceró.“Es verdad lo que dice Moria. Yo lo materno, yo lo materné en nuestra relación. Eso nos deserotizó... Yo cuidé mucho de él. En un montón de sentidos”. Y cerró, tajante: “No lo volvería a hacer. No hay que volverse madre de sus parejas, deserotiza”., cerró reflexiva.