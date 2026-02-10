La desgarradora confesión de Sabrina Rojas sobre su matrimonio con Luciano Castro

Además, la rubia abrió su corazón y contó cómo cambió su vida desde que se separó de Castro. “Renací. Estaba apagada porque estaba más pendiente del otro, porque él necesitaba más atención... Él era el protagonista, el galán de todas las novelas. Cuando a mí me surgía un trabajo, su reacción era: ‘¿Eso vas a hacer?’”, recordó con sinceridad.

Sabrina Rojas reveló porqué se deserotizó su relación con Luciano Castro

Por primera vez, Sabrina Rojas dio detalles íntimos de los problemas que atravesaron e incluso contó las razones del fin de la pasión en la pareja.

"Si yo me sentase a hablar de los cuernos y le pusiera la contundencia como en realidad lo viví, sería mucho peor para él y para todos”, arrancó haciendo referencia a las infidelidades de Luciano Castro cuando estaban casados.“Hablo de esto de manera liviana, me río. Es una manera de seguir cuidándolo”, siguió.

sabrina fin luciano Sabrina Rojas habló del fin de su matrimonio con Luciano Castro.

Al terminar un video de Moria Casán habando de su forma de tratar a Luciano Castro, Sabrina Rojas se sinceró.“Es verdad lo que dice Moria. Yo lo materno, yo lo materné en nuestra relación. Eso nos deserotizó... Yo cuidé mucho de él. En un montón de sentidos”. Y cerró, tajante: “No lo volvería a hacer. No hay que volverse madre de sus parejas, deserotiza”., cerró reflexiva.