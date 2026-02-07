La reacción de Sabrina Rojas tras haber sido acusada de seducir a Mauro Icardi en un boliche

Lejos de hacer referencia a los rumores sobre Mauro Icardi, Sabrina Rojas usó su cuenta de Instagram para anunciar su despedida de Sálvese Quien Pueda, donde estuvo reemplazando a Yanina Latorre desde fines de diciembre.

El anuncio de Sabrina Rojas que sacudió las redes

“Hoy es mi último día en SQP y en América. Feliz y agradecida por estos dos años de aire diario, y por haberlos culminado con el lujo enorme de poder reemplazar, ni más ni menos, que a Yanina”, comenzó escribiendo.

“Gracias América, gracias Chato, Ana, Juan Cruz y a cada persona que confió en mí. Gracias Yani, por tu generosidad, por tus mensajes y por tu alegría genuina porque nos fue bien. Eso también habla de tu éxito constante. América me permitió descubrirme como conductora, algo que sinceramente no sabía que podía hacer. Gracias a la gente por tantos mensajes de amor, por acompañarme cada noche y ahora también cada tarde”.

“Los voy a extrañar!!! A mis compañeros de PEA, SQP, productores, técnica y a tantos más que hicieron posible este camino. Será hasta la próxima. Y ojalá sea pronto”, cerró