La China Suárez reapareció en el programa de Moria Casán y apuntó contra las famosas asegurando que hubo varias celebrities casadas y solteras que han tratado de seducir a Mauro Icardi, estando en pareja con ella.
La reacción de Sabrina Rojas tras haber sido acusada de seducir a Mauro Icardi en un boliche
Qué hizo Sabrinas Rojas luego de haber sido vinculada con Mauro Icardi por las declaraciones de la China Suárez.
Si bien no reveló nombres, el nombre de Sabrina Rojas fue el primero en circular por las redes sociales luego de que la misma Sabrina diera detalles de su encuentro con el futbolista en el boliche Tequila.
"Estuve con Icardi", decía Sabrina Rojas en Pasó en América. "Es raro, es mirón. Él me miraba", agregaba aunque no habría pasado nada entre ambos.
Lejos de hacer referencia a los rumores sobre Mauro Icardi, Sabrina Rojas usó su cuenta de Instagram para anunciar su despedida de Sálvese Quien Pueda, donde estuvo reemplazando a Yanina Latorre desde fines de diciembre.
El anuncio de Sabrina Rojas que sacudió las redes
“Hoy es mi último día en SQP y en América. Feliz y agradecida por estos dos años de aire diario, y por haberlos culminado con el lujo enorme de poder reemplazar, ni más ni menos, que a Yanina”, comenzó escribiendo.
“Gracias América, gracias Chato, Ana, Juan Cruz y a cada persona que confió en mí. Gracias Yani, por tu generosidad, por tus mensajes y por tu alegría genuina porque nos fue bien. Eso también habla de tu éxito constante. América me permitió descubrirme como conductora, algo que sinceramente no sabía que podía hacer. Gracias a la gente por tantos mensajes de amor, por acompañarme cada noche y ahora también cada tarde”.
“Los voy a extrañar!!! A mis compañeros de PEA, SQP, productores, técnica y a tantos más que hicieron posible este camino. Será hasta la próxima. Y ojalá sea pronto”, cerró