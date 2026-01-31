El tremendo descargo de Sabrina Rojas tras la separación de Griselda Siciliani y Luciano Castro

sabrina griselda luciano

Picante, Sabrina Rojas no dudó en hacer hincapié en las razones que dio Griselda Siciliani para explicar su decisión de separarse. “Lo único que no entendí es que Griselda, aparentemente, dijo que no se separaba por la infidelidad, sino por lo mediático. Pero de lo mediático, el gordo no tiene la culpa. Tiene la culpa de la infidelidad, pero no de lo mediático”, dijo filosa.

Sabrina Rojas cuestionó a Flor Vigna

Tras el "guapagate" y las infidelidades de Luciano Castro a Griselda Siciliani, Flor Vigna estrenó nuevo tema musical promocionándolo con una remera con la inscripción "Guapa sí, tarada no".

Sin pelos en la lengua, Sabrina Rojas cuestionó la actitud de Flor Vigna por usar el escándalo de Luciano Castro y luego negarse a hablar con los periodistas cuando le consultan.

“El tema es que a Flor Vigna, cada vez que le preguntan por Luciano Castro, se pone de mal humor, reniega, no quiere ir a los programas. Ella quiere hablar de arte, arte, arte”, arrancó filosa.

“Si no te gusta hablar de Luciano Castro, separate por completo y no hagas referencia. Está mal que ella reniegue que le pregunten por el ex. Si no querés que te pregunten por tu exnovio, no juegues con el tema del momento que fue el ‘guapa’”.