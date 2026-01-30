Sabrina Rojas sigue opinando y hablando como nunca antes de su ex Luciano Castro, ahora disparando contra Flor Vigna, ex pareja del actor.
Sabrina Rojas fulminó a Flor Vigna: "No hagas referencia a Luciano Castro..."
El tremendo mensaje de Sabrina Rojas a Flor Vigna tras sacar un tema "dedicado" a Luciano Castro. Todos los detalles
Tras el "guapagate" y las infidelidades de Luciano Castro a Griselda Siciliani, Flor Vigna estrenó nuevo tema musical promocionándolo con una remera con la inscripción "Guapa sí, tarada no".
Sin pelos en la lengua, Sabrina Rojas cuestionó la actitud de Flor Vigna por usar el escándalo de Luciano Castro y luego negarse a hablar con los periodistas cuando le consultan.
“El tema es que a Flor Vigna, cada vez que le preguntan por Luciano Castro, se pone de mal humor, reniega, no quiere ir a los programas. Ella quiere hablar de arte, arte, arte”, arrancó filosa.
Sabrina Rojas furiosa con Flor Vigna
“Vos podés hacer catarsis de tu vida sin que se sepa a quién se lo dirigís, para que no vengan a preguntarte después... Si vos jugás con esto, estoy obligada a preguntarte por tu relación con Luciano”, siguió tras la viralización de las fotos de Flor Vigna con la remera de "Guapa".
Y cerró, contundente: “Si no te gusta hablar de Luciano Castro, separate por completo y no hagas referencia. Está mal que ella reniegue que le pregunten por el ex. Si no querés que te pregunten por tu exnovio, no juegues con el tema del momento que fue el ‘guapa’”.
La indirecta de Sabrina Rojas a Flor Vigna y Griselda Siciliani
En esta oportunidad, Sabrina Rojas no solo analizó la situación sino que lanzó una picantísima indirecta a Griselda Siciliani y Flor Vigna, comparando ambas relaciones.
"Los mejores años de Luciano, donde mejor se lo veía, fue cuando estuvimos nosotros juntos. Él estaba prolijo, divino, iba a los eventos bien…", arrancó Sabrina en Sálvese Quien Pueda.
"Ahora la debacle empezó cuando nos separamos y apareció en una bañera con muñecas Barbie… ¡Y a partir de ahí todo fue…!", siguió sin pelos en la lengua haciendo referencia también al romance de Luciano Castro con Flor Vigna y su polémica aparición en un videoclip.