Benjamín Vicuña rompió el silencio en medio luego de que la China Suárez asegurara que sus hijos Amancio y Magnolia Vicuña ven a Mauro Icardi como un padre.
La devastadora reacción de Benjamín Vicuña al saber que sus hijos ven a Icardi como un papá
Qué dijo Benjamín Vicuña cuando se enteró del vínculo de sus hijos con Mauro Icardi. Todos los detalles
En medio del revuelo por las declaraciones de la China Suárez en la justicia y su viaje con Icardi a Japón, Benjamín Vicuña no pudi ocultar su incomodidad.
"¿Vi que Eugenia declaró y dijo que sus hijos lo tratan como un padre a Mauro”, le comentó el movilero. “¿Eso dijo?”, respondió Bnejamín Vicuña sorprendido.
“Bueno... son opiniones”, siguió tratando de no ahondar en el tema. "Lo importante es que mis hijos estén bien, ya están llegando prontito, así que eso me tiene muy feliz”, cerró.
Cuánto tiempo lleva Benjamín Vicuña alejado de sus hijos
La China Suárez y Mauro Icardi vajaron a Japón sin la comañía de los tres hijos de la actriz. En Intrusos aseguraron que este viaje no le habría caído nada bien a Benjamín Vicuña, padre de Amancio y Magnolia.
“Me dicen que están muy preocupados, que los chicos están solos en Turquía, porque Mauro y la están en Japón, está candente la cosa”, dijo Paula Varela.
Ahora, Benjamín Vicuña habló de los rumores tras más de dos meses sin encontrarse con sus hijos.“No me gusta tener que salir a aclarar esto porque eso sí se transforma en una gran noticia. Pero yo hablo con mis hijos, ellos están bien, pronto van a estar acá conmigo en Buenos Aires, que me llena de ilusión y el resto es que no me gusta cuando ellos son noticia”, arrancó en el ciclo Desinteligencia Artificial.
“Me banco yo ser noticia, lo bueno y lo malo. Mis estrenos, lo laboral, incluso lo personal, pero esto que me pasó en este último año, que mis hijos sean noticia o material para un programa, es algo que debemos pensar”, cerró cansado de la situación.