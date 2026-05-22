La devastadora reacción de Benjamín Vicuña al saber que sus hijos ven a Icardi como un papá

vicuña hijas mauro Benjamín Vicuña en shock por las declaraciones de la China Suárez sobre sus hijos.

“Bueno... son opiniones”, siguió tratando de no ahondar en el tema. "Lo importante es que mis hijos estén bien, ya están llegando prontito, así que eso me tiene muy feliz”, cerró.

Cuánto tiempo lleva Benjamín Vicuña alejado de sus hijos

La China Suárez y Mauro Icardi vajaron a Japón sin la comañía de los tres hijos de la actriz. En Intrusos aseguraron que este viaje no le habría caído nada bien a Benjamín Vicuña, padre de Amancio y Magnolia.

“Me dicen que están muy preocupados, que los chicos están solos en Turquía, porque Mauro y la están en Japón, está candente la cosa”, dijo Paula Varela.

Ahora, Benjamín Vicuña habló de los rumores tras más de dos meses sin encontrarse con sus hijos.“No me gusta tener que salir a aclarar esto porque eso sí se transforma en una gran noticia. Pero yo hablo con mis hijos, ellos están bien, pronto van a estar acá conmigo en Buenos Aires, que me llena de ilusión y el resto es que no me gusta cuando ellos son noticia”, arrancó en el ciclo Desinteligencia Artificial.

“Me banco yo ser noticia, lo bueno y lo malo. Mis estrenos, lo laboral, incluso lo personal, pero esto que me pasó en este último año, que mis hijos sean noticia o material para un programa, es algo que debemos pensar”, cerró cansado de la situación.