Indignación por el video de la China Suárez y Mauro Icardi en Japón: "Qué necesidad"

MAURO CHINA CHANCHOS JAPON La China Suárez y Mauro Icardi en Japón.

"Pobrecitos los chanchitos, qué necesidad. Así los tienen a los chanchitos”, dice la joven en la grabación que se llenó de críticias y comentarios en pocos minutos.

Alerta por los hijos de la China Suárez: "Los dejó solos en Turquía"

En Intrusos aseguraron que este viaje no le habría caído nada bien a Benjamín Vicuña, padre de Amancio y Magnolia. “Me dicen que están muy preocupados, que los chicos están solos en Turquía, porque Mauro y la están en Japón, está candente la cosa”, arrancó Paula Varela.

"Dejá que los chicos vengan a la Argentina, si estás en Japón", siguió sobre el argumento que plantean desde el círculo de Vicuña.

La China Suárez en boca de todos por su radical cambio look en Turquía

Mientras siguen los festejos y celebraciones por el triunfo del Galatasaray en el campeonato, la China Suárez sorprendió a sus seguidores con un explosivo cambio de look.

Anticipando la llegada del verano turco, la China Suárez fue por todo dejando su pelo castaño atrás y estrenando iluminaciones rubias impactantes.

china suarez rubia La China Suárez se cambió el look.

La top publicó su resultado final con una selfie mostrando en detalle sus nuevas mechas y luciendo unas pestañas foxys, otra de las tendencias favoritas de las celebrities internacionales.