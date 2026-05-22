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Indignación por el video de la China Suárez y Mauro Icardi en Japón: "Qué necesidad"

Explosión en las redes sociales por el recorrido de la China Suárez y Mauro Icardi en Japón. Los detalles

Por UNO
El video de la China Suárez y Mauro Icardi en Japón que se llenó de críticas.

El video de la China Suárez y Mauro Icardi en Japón que se llenó de críticas.

En medio de rumores sobre el futuro de la carrera de Mauro Icardi en el Galatasaray y su posible mudanza con la China Suárez a otro país, la pareja armó las valijas y viajó a Japón sin los hijos de la actriz.

En el programa de Moria Casán dieron detalles de la mini luna de miel de Mauro Icardi y la China Suárez. “Mauro Icardi le acaba de cumplir el sueño a la China Suárez y están en Japón”, revelaron. "Después de Japón se van a Turquía y luego viene a la Argentina. Icardi ya pidió ver a sus familiares”, siguieron sobre su futuro.

Si bien ni la China Suárez ni Icardi mostraron fotos de sus paseos en sus redes, una usuaria publicó un video de la pareja en un restaurante repleto de chanchos.

MAURO CHINA CHANCHOS JAPON
La China Su&aacute;rez y Mauro Icardi en Jap&oacute;n.

La China Suárez y Mauro Icardi en Japón.

"Pobrecitos los chanchitos, qué necesidad. Así los tienen a los chanchitos”, dice la joven en la grabación que se llenó de críticias y comentarios en pocos minutos.

Alerta por los hijos de la China Suárez: "Los dejó solos en Turquía"

En Intrusos aseguraron que este viaje no le habría caído nada bien a Benjamín Vicuña, padre de Amancio y Magnolia. “Me dicen que están muy preocupados, que los chicos están solos en Turquía, porque Mauro y la están en Japón, está candente la cosa”, arrancó Paula Varela.

"Dejá que los chicos vengan a la Argentina, si estás en Japón", siguió sobre el argumento que plantean desde el círculo de Vicuña.

La China Suárez en boca de todos por su radical cambio look en Turquía

Mientras siguen los festejos y celebraciones por el triunfo del Galatasaray en el campeonato, la China Suárez sorprendió a sus seguidores con un explosivo cambio de look.

Anticipando la llegada del verano turco, la China Suárez fue por todo dejando su pelo castaño atrás y estrenando iluminaciones rubias impactantes.

china suarez rubia
La China Su&aacute;rez se cambi&oacute; el look.

La China Suárez se cambió el look.

La top publicó su resultado final con una selfie mostrando en detalle sus nuevas mechas y luciendo unas pestañas foxys, otra de las tendencias favoritas de las celebrities internacionales.

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