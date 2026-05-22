El sentido descargo de Wanda Nara tras las críticas por su Martín Fierro: "Fueron días..."

wanda descargo Wanda Nara habló tras las críticas por su Martín Fierro.

"Hijos, amigos y compañeros de trabajo orgullosos por mi. Gracias a ustedes también", siguió sobre el apoyo que recibió.

Wanda Nara enojada con Fede Bal

En Intrusos, revelaron que Wanda Nara no pudo reservar la suite del Hotel Hilton que ocupa todos los años por culpa de otro famoso: Fede Bal.

Según revelaron, el hijo de Carmen Barberi fue quien se quedó con la preciada habitación de mil quinientos dólares la noche, generando la indiginación de Wanda Nara que no dudó en manifestar su enojo.

"Alguien de Telefe me dijo que Wanda habría llamado muy enojada para quejarse y que le cortó el teléfono por no tener la habitación que quería", dijo Adrián Pallares sobre la reacción de Wanda

Wanda Nara la gran ganadora de los Martín Fierro

Tras una semana de especulaciones y predicciones, Wanda Nara se quedó con el Premio Martín Fierro a Mejor Conducción Femenina.

Ante la atenta mirada de sus contrincantes, Wanda Nara fue elegida por su labor en Masterchef Celebrity ganándole a mega figuras como Moria Casán, Georgina Barbarrossa, Mariana Fabbiani, Karina Mazocco y Pamela David.

Wanda Nara Wanda se quedó con el Martín Fierro.

Emocionada, Wanda Nara no dudó en recordar sus inicios en la televisión durante su emotivo discurso y hasta habló de la enfermedad que está transitando.

La rubia se refirió a su leucemia y destacó el trabajo de sus médicos argentinos, haciendo hincapié en el talento nacional y su amor por el país.