Wanda Nara se consagró como la Mejor Conductora en los Premios Martín Fierro 2026, y las críticas y cuestionamientos por su reconocimiento no tardaron en llegar, con quejas de famosas cono Georgina Barbarossa, Yanina Latorre, entre otras.
El sentido descargo de Wanda Nara tras las críticas por su Martín Fierro: "Fueron días..."
Explosión en las redes sociales por el impactante posteo de Wanda Nara en medio de la polémica por su premio. Los detalles
En medio de todas las repercusiones, Wanda Nara rompió el silencio a través de un posteo en su cuenta de Instagram donde habló de sus sentimientos en los últimos días.
"Recién ahora caigo. Recién ahora acomodo en mi living mi nuevo Martín Fierro. No saben lo hermoso que queda. Recién ahora..." arrancó Wanda Nara.
"Hijos, amigos y compañeros de trabajo orgullosos por mi. Gracias a ustedes también", siguió sobre el apoyo que recibió.
Wanda Nara enojada con Fede Bal
En Intrusos, revelaron que Wanda Nara no pudo reservar la suite del Hotel Hilton que ocupa todos los años por culpa de otro famoso: Fede Bal.
Según revelaron, el hijo de Carmen Barberi fue quien se quedó con la preciada habitación de mil quinientos dólares la noche, generando la indiginación de Wanda Nara que no dudó en manifestar su enojo.
"Alguien de Telefe me dijo que Wanda habría llamado muy enojada para quejarse y que le cortó el teléfono por no tener la habitación que quería", dijo Adrián Pallares sobre la reacción de Wanda
Wanda Nara la gran ganadora de los Martín Fierro
Tras una semana de especulaciones y predicciones, Wanda Nara se quedó con el Premio Martín Fierro a Mejor Conducción Femenina.
Ante la atenta mirada de sus contrincantes, Wanda Nara fue elegida por su labor en Masterchef Celebrity ganándole a mega figuras como Moria Casán, Georgina Barbarrossa, Mariana Fabbiani, Karina Mazocco y Pamela David.
Emocionada, Wanda Nara no dudó en recordar sus inicios en la televisión durante su emotivo discurso y hasta habló de la enfermedad que está transitando.
La rubia se refirió a su leucemia y destacó el trabajo de sus médicos argentinos, haciendo hincapié en el talento nacional y su amor por el país.