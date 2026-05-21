Ricardo Darín se metió de lleno en el escándalo que se generó luego de que Wanda Nara se quedara con el Premio Martín Fierro a Mejor Conducción Femenina ganándole a Mariana Fabbiani, Georgina Barbarossa, Moria Casán, Pamela David y Karina Mazzoco.
¡Inesperado! Ricardo Darín se metió en el escándalo de Wanda Nara y ¿la defendió?
Ricardo Darín habló de la polémica por el Martín Fierro a Wanda Nara y explotaron los portales. Todos los detalles
Tras su triunfo, famosas y periodistas no tardaron en mostrar su indignación por el reconocimiento a Wanda Nara y ahora fue Ricardo Darín quien dio su opinión y sorprendió con sus declaraciones.
“Wanda hizo muy bien MasterChef, yo soy team Wanda”, lanzó Ricardo Darín sin filtros. "Porque se inventó a sí misma y es genial. Es una genia, es muy inteligente. Vi que ganó el Martín Fierro, que se le tiraron a la yugular”, comentó.
Encantado con Wanda Nara, Ricardo Darín incluso habló del debut actoral de la rubia. “Muero por ver la película de Wanda. Soy fan de Wanda, te juro...Puede ser buena actriz, me baso en mi estado de ánimo”, dijo entre risas.
Qué pasó entre Georgina Barbarossa y Wanda Nara
Indignada con APTRA y el triunfo de Wanda Nara, Georgina Barbarossa no dudó en expresar su malestar por no haber recibido el premio tras más de 20 años de carrera y hasta aseguró que no volverá a asistir a la ceremonia en las próximas ediciones.
En medio de las repercusiones por su enojo público, en A la Tarde revelaron la verdad del malestar de Georgina Barbarossa con Wanda Nara, recordando un episodio que ocurrió en vivo años atrás.
Según reveló Oliver Quiroz, durante una emisión en vivo del programa de Georgina uno de sus movileros quiso entrar al camarín de Wanda Nara mientras la conductora se preparaba y la rubia le cerró la puerta en la cara, dejando a Barbarossa sin nota y provocando un enojo que duraría hasta la actualidad.
El ataque de furia de Yanina Latorre en los Premios Martín Fierro 2026
La primera en manifestar su enojo y consternación por el premio de Wanda Nara fue Yanina Latorre quien se retiró del Hotel Hilton manifestando su opinión sobre el triunfo de Wanda Nara.
“Me voy indignada”, dijo la conductora mientras salía en un video que publicó el periodisya Fede Flowers en X. “¡Adiós! Ganó Wanda, ¡qué papelón!”, siguió.
Wanda Nara fue elegida por su labor en Masterchef Celebrity ganándole a mega figuras como Moria Casán, Georgina Barbarrossa, Mariana Fabbiani, Karina Mazocco y Pamela David.