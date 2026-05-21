¡Inesperado! Ricardo Darín se metió en el escándalo de Wanda Nara y ¿la defendió?

Encantado con Wanda Nara, Ricardo Darín incluso habló del debut actoral de la rubia. “Muero por ver la película de Wanda. Soy fan de Wanda, te juro...Puede ser buena actriz, me baso en mi estado de ánimo”, dijo entre risas.

Qué pasó entre Georgina Barbarossa y Wanda Nara

Indignada con APTRA y el triunfo de Wanda Nara, Georgina Barbarossa no dudó en expresar su malestar por no haber recibido el premio tras más de 20 años de carrera y hasta aseguró que no volverá a asistir a la ceremonia en las próximas ediciones.

En medio de las repercusiones por su enojo público, en A la Tarde revelaron la verdad del malestar de Georgina Barbarossa con Wanda Nara, recordando un episodio que ocurrió en vivo años atrás.

georgina wanda pelea La pelea entre Georgina Barbarossa y Wanda Nara.

Según reveló Oliver Quiroz, durante una emisión en vivo del programa de Georgina uno de sus movileros quiso entrar al camarín de Wanda Nara mientras la conductora se preparaba y la rubia le cerró la puerta en la cara, dejando a Barbarossa sin nota y provocando un enojo que duraría hasta la actualidad.

El ataque de furia de Yanina Latorre en los Premios Martín Fierro 2026

La primera en manifestar su enojo y consternación por el premio de Wanda Nara fue Yanina Latorre quien se retiró del Hotel Hilton manifestando su opinión sobre el triunfo de Wanda Nara.

“Me voy indignada”, dijo la conductora mientras salía en un video que publicó el periodisya Fede Flowers en X. “¡Adiós! Ganó Wanda, ¡qué papelón!”, siguió.

Wanda Nara fue elegida por su labor en Masterchef Celebrity ganándole a mega figuras como Moria Casán, Georgina Barbarrossa, Mariana Fabbiani, Karina Mazocco y Pamela David.