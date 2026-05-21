Charlotte Caniggia ingresó a Gran Hermano y quedó en shock: "¡Que asco!"

"Que asco... porque son tan mugrientos", dijo Charlotte varias veces mientras revisaba el baño lo que generó el enojo de los participantes originales.

Grecia Colmenares fue eliminada de Gran Hermano

Grecia Colmenares ingresó en lugar de Andrea del Boca y tras un mes exacto en la casa fue eliminada durante la gala del miércoles en la placa planta.

Si bien Grecia Colmenares habría sido votada por el público para salir de la casa por su poca participación e incidencia en el juego, en las últimas horas trascendió una escandalosa versión sobre su salida.

Una vez más, el programa quedó en la polémica luego de que el periodista Nacho Rodríguez asegurara que la actriz venezolana se fue por decisión proppia tras cumplir un contrato con el canal y negarse a renovarlo por más tiempo.

grecia colmenares andrea gran hermano La verdad de la salida de Grecia Colmenares de Gran Hermano.

“Termino el contrato mensual de Grecia Colmenares y me cuentan que hoy dejó Gran Hermano. No quiso renovar, y tampoco (el productor ejecutivo Martín) Borrillo insistió en que se quede, así que se fue. Tremendo Gran Armado con sus hilos expuestos ¿no?”, escribió el periodista en X generando más sospechas sobre las transparencias y veracidad de las votaciones en Gran Hermano.