¡Se supo! De dónde viene la pelea secreta de Georgina Barbarossa con Wanda Nara

Según reveló Oliver Quiroz, durante una emisión en vivo del programa de Georgina uno de sus movileros quiso entrar al camarín de Wanda Nara mientras la conductora se preparaba y la rubia le cerró la puerta en la cara, dejando a Barbarossa sin nota y provocando un enojo que duraría hasta la actualidad.

El ataque de furia de Yanina Latorre en los Premios Martín Fierro 2026

La primera en manifestar su enojo y consternación por el premio de Wanda Nara fue Yanina Latorre quien se retiró del Hotel Hilton manifestando su opinión sobre el triunfo de Wanda Nara.

“Me voy indignada”, dijo la conductora mientras salía en un video que publicó el periodisya Fede Flowers en X. “¡Adiós! Ganó Wanda, ¡qué papelón!”, siguió.

Wanda Nara fue elegida por su labor en Masterchef Celebrity ganándole a mega figuras como Moria Casán, Georgina Barbarrossa, Mariana Fabbiani, Karina Mazocco y Pamela David.

El polémico look de Wanda Nara

Mientras siguen las repercusiones y rumores por su falsa separación de Martín Migueles, Wanda Nara causó sensación en los Premios Martín Fierro 2026.

Wanda Nara recorrió la alfombra roja del hotel Hilton robándose las miradas no solo con su look sino también con sus inesperadas acompañantes.

A diferencia de otras ediciones, Wanda Nara eligió a sus hijas Francesca e Isabella para su gran noche, lo que generó especulaciones por la posible reacción de Mauro Icardi.

wanda martin fierro El look de Wanda Nara en los Martín Fierro.

Además, Wanda Nara deslumbró con el vestido corte sirena color off-white que eligió para destacar su figura, apostando por un estilo de inspirapción nupcial que accesorizó con una cámara de video, imposible de pasar desapercibida.