El universo The Summer I Turned Pretty comenzó como una trilogía de libros, y luego pasó a ser una serie que se convirtió en un éxito a nivel mundial. Recientemente, comenzaron las grabaciones de la película, que dará cierre a la historia de Belly y Conrad, los protagonistas.
Se filtraron fotos de las grabaciones de la película The Summer I Turned Pretty: ¿Conrad y Belly se casan en un yate?
Una usuaria de redes compartió fotos y videos del detrás de escena de una jornada de grabación de The Summer I Turned Pretty
Este miércoles, las redes sociales estallaron después de que se filtraran fotos y videos de Lola Tung (que interpreta a Belly) y Christopher Briney (que hace de Conrad) grabando nuevas escenas para la película. Las imágenes se volvieron virales entre los fanáticos que comenzaron a analizar cada detalles, compartiendo teorías sobre el futuro de la pareja.
La joven que grabó el video escribió: "Chicos chicos, The Summer I Turned Pretty está siendo grabada ahora mismo. Team Bonrad (el nombre que el fandom le puso a la pareja de Belly y Conrad)".
En el video la muchacha dice muy emocionada: "Podemos ver a Conrad y Belly casarse", entonces su amiga le responde: "Sii, mira!!. Bueno no pueden verlo ahora pero cuando vuelvan les mostramos". Mientras hablan, a lo lejos se observa un enorme yate rodeado de barcos y drones, en plena grabación.
Luego, una de las jóvenes dice "se van a casar, literalmente se van a casar", con un dejo de felicidad, "Conrad y Belly están juntos".
Todo lo que sabemos de The Summer I Turn Pretty: The Movie
El 17 de septiembre de 2025 se estrenó el último episodio de la tercera temporada de la serie, y ese mismo día se confirmó que la historia tendría su final definitivo en una nueva película.
Los fanáticos han estado esperando con ansias noticias del proyecto. Sin embargo, a principios de mayo, la cuenta oficial de The Summer I Turned Pretty publicó un video con la frase "privacidad por favor", escrita en la arena de una playa de Cartolina del Norte, donde están realizando las grabaciones.
"Nos encanta la emoción, pero compartir locaciones y visitar el set interrumpe la filmación y genera preocupaciones reales de seguridad para nuestro elenco y equipo", escribieron en la cuenta oficial. Además, comentaron que están trabajando por y para mantener la seguridad del equipo, y la historia.
Los detalles del film se mantienen en secreto, pero Jenny Han, la escritora y productora de la obra, dijo: "Aún queda un hito importante en la historia de Belly, y pensé que solo una película podría hacerle justicia". Seguramente el hito importante es el casamiento.