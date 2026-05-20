Se filtraron fotos de las grabaciones de la película The Summer I Turned Pretty: ¿Conrad y Belly se casan en un yate?

Este miércoles, las redes sociales estallaron después de que se filtraran fotos y videos de Lola Tung (que interpreta a Belly) y Christopher Briney (que hace de Conrad) grabando nuevas escenas para la película. Las imágenes se volvieron virales entre los fanáticos que comenzaron a analizar cada detalles, compartiendo teorías sobre el futuro de la pareja.

La joven que grabó el video escribió: "Chicos chicos, The Summer I Turned Pretty está siendo grabada ahora mismo. Team Bonrad (el nombre que el fandom le puso a la pareja de Belly y Conrad)".

The Summer I Turned Pretty Se filtraron fotos de las grabaciones de The Summer I Turned Pretty: The Movie.

En el video la muchacha dice muy emocionada: "Podemos ver a Conrad y Belly casarse", entonces su amiga le responde: "Sii, mira!!. Bueno no pueden verlo ahora pero cuando vuelvan les mostramos". Mientras hablan, a lo lejos se observa un enorme yate rodeado de barcos y drones, en plena grabación.

Luego, una de las jóvenes dice "se van a casar, literalmente se van a casar", con un dejo de felicidad, "Conrad y Belly están juntos".

Embed - Resu Chic en Instagram: " EL ROMANCE ES TOP CUANDO LAS FOTOS PARECEN SACADAS CON CALCULADORA Se está grabando la película de “The Summer I Turned Pretty” y un usuario en redes compartió un video del detrás de escena y pareciera que Belly y Conrad se casan Las team Conrad, ¿están felices? " View this post on Instagram

Todo lo que sabemos de The Summer I Turn Pretty: The Movie

El 17 de septiembre de 2025 se estrenó el último episodio de la tercera temporada de la serie, y ese mismo día se confirmó que la historia tendría su final definitivo en una nueva película.

Los fanáticos han estado esperando con ansias noticias del proyecto. Sin embargo, a principios de mayo, la cuenta oficial de The Summer I Turned Pretty publicó un video con la frase "privacidad por favor", escrita en la arena de una playa de Cartolina del Norte, donde están realizando las grabaciones.

The Summer I Turned Pretty El elenco y la creadora de The Summer I Turned Pretty el 17 de septiembre de 2025 en París.

"Nos encanta la emoción, pero compartir locaciones y visitar el set interrumpe la filmación y genera preocupaciones reales de seguridad para nuestro elenco y equipo", escribieron en la cuenta oficial. Además, comentaron que están trabajando por y para mantener la seguridad del equipo, y la historia.

Los detalles del film se mantienen en secreto, pero Jenny Han, la escritora y productora de la obra, dijo: "Aún queda un hito importante en la historia de Belly, y pensé que solo una película podría hacerle justicia". Seguramente el hito importante es el casamiento.