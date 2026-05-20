Qué hacía Mauro Icardi mientras Wanda Nara recibía su Martín Fierro

El destino elegido por la pareja no es casual. Semanas antes fue Wanda Nara quien recorrió Japón acompañada por Martín Migueles y causó sensación posando con los lugareños.

¿Wanda Nara reveló que pasará con la carrera de Mauro Icardi?

Wanda Nara habló con los periodistas, se defendió de las críticas por su reconocimiento y lanzó una picante indirecta sobre el futuro de Mauro Icardi.

En medio de rumores y especulaciones sobre el fin del contrato de Mauro Icardi en el Galatasaray, Wanda Nara se refirió a las posibilidades del regreso del futbolista a la Argentina.

La top confirmó la llegada de una nueva temporada de Masterchef Celebrity y reveló sus ganas de que participe un famoso jugador de fútbol generando sospechas sobre Icardi.

“¿Está sin trabajo? Si no hay contrato, capaz escucha la oferta de Telefe”, respondió picante cuando le consultaron si el futbolista que se sumaría a Masterchef juega en Estambul.

Wanda Nara la gran ganadora de los Martín Fierro

Tras una semana de especulaciones y predicciones, Wanda Nara se quedó con el Premio Martín Fierro a Mejor Conducción Femenina.

Ante la atenta mirada de sus contrincantes, Wanda Nara fue elegida por su labor en Masterchef Celebrity ganándole a mega figuras como Moria Casán, Georgina Barbarrossa, Mariana Fabbiani, Karina Mazocco y Pamela David.

Wanda Nara Wanda Nara ganadora del Martín Fierro a la Mejor Conducción Femenina.

Emocionada, Wanda Nara no dudó en recordar sus inicios en la televisión durante su emotivo discurso y hasta habló de la enfermedad que está transitando.

La rubia se refirió a su leucemia y destacó el trabajo de sus médicos argentinos, haciendo hincapié en el talento nacional y su amor por el país.