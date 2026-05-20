Tras la cuestioanda consagración de Wanda Nara como la Mejor Conductora en los Premios Martín Fierro 2026, las redes sociales estallaron con imágenes del viaje de Mauro Icardi y la China Suárez.
Qué hacía Mauro Icardi mientras Wanda Nara recibía su Martín Fierro
Explosión en las redes sociales por la reacción de Mauro Icardi al triunfo de Wanda Nara en los Premios Martín Fierro. Los detalles
Lejos de estar pendientes de la gran noche de Wanda Nara en la televisión argentina, Mauro Icardi y la China Suárez armaron las valijas y viajaron a Japón, cumpliendo el deseo de la actriz de conocer el país.
“Mauro Icardi le acaba de cumplir el sueño a la China Suárez y están en Japón”, revelaron en el programa de Moria Casán. "Después de Japón se van a Turquía y luego viene a la Argentina. Icardi ya pidió ver a sus familiares”, siguieron sobre los planes del futbolista.
El destino elegido por la pareja no es casual. Semanas antes fue Wanda Nara quien recorrió Japón acompañada por Martín Migueles y causó sensación posando con los lugareños.
¿Wanda Nara reveló que pasará con la carrera de Mauro Icardi?
Wanda Nara habló con los periodistas, se defendió de las críticas por su reconocimiento y lanzó una picante indirecta sobre el futuro de Mauro Icardi.
En medio de rumores y especulaciones sobre el fin del contrato de Mauro Icardi en el Galatasaray, Wanda Nara se refirió a las posibilidades del regreso del futbolista a la Argentina.
La top confirmó la llegada de una nueva temporada de Masterchef Celebrity y reveló sus ganas de que participe un famoso jugador de fútbol generando sospechas sobre Icardi.
“¿Está sin trabajo? Si no hay contrato, capaz escucha la oferta de Telefe”, respondió picante cuando le consultaron si el futbolista que se sumaría a Masterchef juega en Estambul.
Wanda Nara la gran ganadora de los Martín Fierro
Tras una semana de especulaciones y predicciones, Wanda Nara se quedó con el Premio Martín Fierro a Mejor Conducción Femenina.
Ante la atenta mirada de sus contrincantes, Wanda Nara fue elegida por su labor en Masterchef Celebrity ganándole a mega figuras como Moria Casán, Georgina Barbarrossa, Mariana Fabbiani, Karina Mazocco y Pamela David.
Emocionada, Wanda Nara no dudó en recordar sus inicios en la televisión durante su emotivo discurso y hasta habló de la enfermedad que está transitando.
La rubia se refirió a su leucemia y destacó el trabajo de sus médicos argentinos, haciendo hincapié en el talento nacional y su amor por el país.