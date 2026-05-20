Tras consagrarse como la Mejor Conductora en los Premios Martín Fierro 2026, Wanda Nara rompió en llanto por un desgarrador motivo.
El llanto secreto de Wanda Nara en los Martín Fierro: "No soporto más"
Florencia de la V reveló el drama que vivió Wanda Nara en la ceremonia de APTRA. Los detalles
A pesar de las criticas y cuestionamientos que recibió por parte de varias famosas, Wanda Nara se mostró de lo más angustiada al enterarse del último accionar de Mauro Icardi.
Según reveló Florencia de la V, entre lágrimas Wanda Nara le confesó que visitó la embajada de Turquía durante la tarde en medio de su batalla por la tenencia de sus hijas con Icardi.
La conductora habría expresado su tristeza por el deseo de Mauro Icardi de llevarse a sus hijas. "No soporto más lo que me hace este hijo de... me quiere sacar a mis hijas", le dijo Wanda a Florencia de la V.
Wanda Nara enojada con Fede Bal
En Intrusos, revelaron que Wanda Nara no pudo reservar la suite del Hotel Hilton que ocupa todos los años por culpa de otro famoso: Fede Bal.
Según revelaron, el hijo de Carmen Barberi fue quien se quedó con la preciada habitación de mil quinientos dólares la noche, generando la indiginación de Wanda Nara que no dudó en manifestar su enojo.
"Alguien de Telefe me dijo que Wanda habría llamado muy enojada para quejarse y que le cortó el teléfono por no tener la habitación que quería", dijo Adrián Pallares sobre la reacción de Wanda
Wanda Nara la gran ganadora de los Martín Fierro
Tras una semana de especulaciones y predicciones, Wanda Nara se quedó con el Premio Martín Fierro a Mejor Conducción Femenina.
Ante la atenta mirada de sus contrincantes, Wanda Nara fue elegida por su labor en Masterchef Celebrity ganándole a mega figuras como Moria Casán, Georgina Barbarrossa, Mariana Fabbiani, Karina Mazocco y Pamela David.
Emocionada, Wanda Nara no dudó en recordar sus inicios en la televisión durante su emotivo discurso y hasta habló de la enfermedad que está transitando.
La rubia se refirió a su leucemia y destacó el trabajo de sus médicos argentinos, haciendo hincapié en el talento nacional y su amor por el país.