La Joaqui acusada de maltratar a una fan de 10 años

LA JOAQUI FAN Aseguran que La Joaqui rechazó a una fan de diez años.

"La niña de no más de diez años se acercó a pedirle un autógrafo y ella le dijo a un flaco que la saque, se puso los auriculares y siguió. La niña en cuestión súper angustiada... Está subida a un caballo que no le corresponde", cerró furiosa con la Joaqui.

Qué hizo La Joaqui en la alfombra de los Premios Martín Fierro

La Joaqui fue invitada tras su participación en Masterchef Celebrity y además acompañó a su novio Luckra, nominado por su trabajo como jurado en La Voz Argentina.

La cantante se robó todas las miradas con su look pero su comportamiento en la alfombra roja causó indignación entre los periodistas, como dejó evidenciado Fede Flowers en su cuenta de Instagram.

joaqui martin fierro Enojo con La Joaqui en la alfombra de los Martín Fierro.

"Así toda la alfombra. Pedazo de soberbia y poco empática con los cronistas que cubrimos la alfombra roja. Selectiva de medios y subida al pony Joaquina. Tercer año que haces lo mismo", escribió indignado.

Wanda Nara y La Joaqui se aliaron contra la China Suárez

Luego de que saliera a la luz el tremendo cruce que habrían tenido Wanda Nara, y La Joaqui durante las grabaciones de Masterchef Celebrity, la conductora fue por todo y causó enorme revuelo.

A pesar de los fuertes rumores sobre su supuesta mala relación con La Joaqui, Wanda Nara redobló la apuesta y la eligió para protagonizar la campaña de su marca de bikinis.

Como no podía ser de otra manera, las imágenes de La Joaqui con los modelos de Wanda estallaron las redes y los comentarios de la rubia elogando a la cantante no pasaron desapercibidos.

joaqui wanda bikini Wanda Nara fascinada con las fotos de La Joaqui.

Además, comenzó a correr la teoría de que Wanda Nara y La Joaqui estarían aliadas por su "odio" hacia la China Suárez, quien también habría traicionado a la novia de Luck Ra cuando eran amigas.