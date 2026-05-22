A principios de los noventa, Natalia Oreiro se consagró en la televisión convirtiéndose en la Súper Paquita de Xuxa. Esto marcó un antes y un después en su carrera. En la noche del jueves, la actriz fue a Otro día perdido de El Trece, y habló con Mario Pergolini sobre cómo sigue su relación con la famosa presentadora brasileña.
La impensada revelación de Natalia Oreiro sobre Xuxa: "Es la persona con más..."
Natalia Oreiro fue al programa Otro día perdido y habló sobre su vínculo con la presentadora y modelo brasileña Xuxa
Entre los 80 y los 90, Xuxa tenía un concurso donde chicas y adolescentes se presentaban para asistir y bailar en su programa El show de Xuxa. En Argentina y Uruguay hicieron múltiples castings para elegir a las "Paquitas", las ganadoras se convertían parte del universo Xuxa, aparecían en televisión, bailaban en el programa, y muchas se hacían famosas.
Natalia Oreiro fue una de las ganadoras más recordadas, fue elegida como "Super Paquita" cuando era adolescente. A más de 30 años de aquella victoria, la intérprete uruguaya sorprendió a todos al revelar que su vínculo con la animadora no fue temporal, sino permanente, así que siguen en contacto hasta el día de hoy.
Las declaraciones de Natalia Oreiro
Lo primero que le preguntó Pergolini a Oreiro fue sobre su participación en El show de Xuxa. “Yo iba representando a Uruguay porque había ganado un concurso que, típico, había ido a acompañar a mi mejor amiga. Yo no me presentaba y me dijeron si quería hacerlo”, explicó.
Cuando Oreiro se presentó tenía 16 años. “Gané el concurso y me convertí en la Super Paquita de Xuxa y además sigo hablando con ella”. Además, reveló detalles de la personalidad carismática de la presentadora: “Ella habla súper bien. Es la persona con más ángel que yo vi en mi vida, te lo juro. ¿La viste en vivo? Te enamorás”.
La actriz reveló que usó el dinero del auto que ganó para instalarse en Argentina y probar suerte como actriz, algo que le salió muy bien. Desde su participación en el programa de Xuxa, hasta ahora, las dos famosas han tenido varias demostraciones públicas de cariño.
A lo largo de los años, Xuxa y Oreiro tuvieron varias demostraciones públicas de cariño. De hecho, en 2017, cuando la uruguaya cumplió 40 años, la animadora publicó un video mandando saludos. “Un beso especial desde Brasil para ti, mi Súper Paquita. Te quiero mucho y deseo que tengas mucho éxito en tu vida”, le dijo e incluso le cantó una canción en portugués.