La impensada revelación de Natalia Oreiro sobre Xuxa: "Es la persona con más..."

Natalia Oreiro fue una de las ganadoras más recordadas, fue elegida como "Super Paquita" cuando era adolescente. A más de 30 años de aquella victoria, la intérprete uruguaya sorprendió a todos al revelar que su vínculo con la animadora no fue temporal, sino permanente, así que siguen en contacto hasta el día de hoy.

Las declaraciones de Natalia Oreiro

Lo primero que le preguntó Pergolini a Oreiro fue sobre su participación en El show de Xuxa. “Yo iba representando a Uruguay porque había ganado un concurso que, típico, había ido a acompañar a mi mejor amiga. Yo no me presentaba y me dijeron si quería hacerlo”, explicó.

Cuando Oreiro se presentó tenía 16 años. “Gané el concurso y me convertí en la Super Paquita de Xuxa y además sigo hablando con ella”. Además, reveló detalles de la personalidad carismática de la presentadora: “Ella habla súper bien. Es la persona con más ángel que yo vi en mi vida, te lo juro. ¿La viste en vivo? Te enamorás”.

Natalia Oreiro y Xuxa Natalia Oreiro tenía 16 años cuando se presentó en el programa de Xuxa.

La actriz reveló que usó el dinero del auto que ganó para instalarse en Argentina y probar suerte como actriz, algo que le salió muy bien. Desde su participación en el programa de Xuxa, hasta ahora, las dos famosas han tenido varias demostraciones públicas de cariño.

A lo largo de los años, Xuxa y Oreiro tuvieron varias demostraciones públicas de cariño. De hecho, en 2017, cuando la uruguaya cumplió 40 años, la animadora publicó un video mandando saludos. “Un beso especial desde Brasil para ti, mi Súper Paquita. Te quiero mucho y deseo que tengas mucho éxito en tu vida”, le dijo e incluso le cantó una canción en portugués.