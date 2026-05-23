¡Bombazo! Emilia Mernes reveló toda la verdad de su pelea con Tini Stoessel

“Sí, no voy a decir mucho más que esto, pero gracias por preguntar”, dijo cuando le preguntaron si se habían visto. "La verdad es que me rodeo de… No, no voy a entrar en detalle, no es necesario, ya se sabe, yo ya dije lo que tenía que decir, ya hablé”, cerró contundente.

Emilia Mernes reavivó la guerra con Tini Stoessel: su mensaje

Tras sus comentadas fotos junto a Zara Larsson durante sus días en Miami, Emilia Mernes confirmó su colaboración con la cantante sueca lanzando el tema "Girls girls".

Con un título haciendo alusión al apoyo entre mujeres, Emilia Mernes revolucionó a sus seguidores y reavivó su enfrentamiento con Tini Stoessel a través de la filosa letra de su canción.

“Critican lo que haga, lo que piensa y lo que diga. Un movimiento en falso y todos esperan la caída. Pero si fuera un hombre, en dos días le olvidan. Otra bala que gasto desmintiendo una mentira", arranca filosa.

emilia mernes tema tini Emilia Mernes lanzó tema, ¿con indirecta para Tini Stoessel?.

"Dicen que hay espacio, pero hay solo una silla. Si cumplo mis sueños, puedo ser su pesadilla”, sigue Emilia Mernes en el tema que podría ser su sutil respuesta a los dichos de Tini Stoessel quien incluso la habría tratado de "víbora" en una de sus últimas entrevistas.

Qué dijo Tini Stoessel de su pelea con Emilia Mernes

Tini Stoessel rompió el silencio y habló de lo sucedido durante su show en Tucumán. “Quiero que sepan que es un tema delicado (el conflicto con Mernes), que no tiene que ver con un embarazo que perdí el año pasado, un embarazo ectópico, no tiene que ver con eso, no tiene que ver con la depresión”, expresó.

"Y quiero dejarlo acá, pero sí me pareció un tanto injusto todos estos días, todas estas horas, que se esté llevando para un lugar que no es. Prefiero por ahora dejarlo acá. Las personas involucradas saben perfectamente lo que pasó. Y sí, les pido por favor, no me interesa que empiecen a cantar y a decir nada de eso”, pidió ante el abucheo del público a Emilia Mernes.