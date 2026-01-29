El filoso mensaje de Sabrina Rojas a Evangelina Anderson: "¿Porqué te...?"

sabrina evangelina Sabrina Rojas filosísima con Evangelina Anderson.

“Hola Eva, soy Sabri. ¿Por qué te enoja tanto en el caso de que hayan tenido algo? En el caso de que se sepa que sí, como acaba de reconocer él. ¿Por qué te enoja tanto?... Si son dos personas solteras, pudieron haberse dado un beso algún día. ¿Por qué?“, insitió Sabrina Rojas sorprendida con la actitud de Evangelina Anderson.

Sabrina Rojas destruyó a Griselda Siciliani

Griselda Siciliani confirmó que sigue en pareja con Luciano Castro a pesar de las infidelidades que salieron a la luz las últimas semanas y Sabrina Rojas no se quedó callada.

Una vez más, Sabrina Rojas analizó los dichos de Griselda Siciliani y estalló con todo recordando su rol de amante mientras estaba casada con Luciano Castro.

“En el momento que vos estás sentado en un programa de radio o streaming contando que fuiste amante durante seis y siete años. Más íntimo que eso al hablar de tu vida privada. La gente ni se imagina. En el ambiente, por supuesto que lo sabemos, pero eso es anecdótico”, lanzó Sabrina en SQP.

“Bueno, cada uno con sus principios, ¿viste? Hay gente que considera que no es tener principios hablar de los demás y hay gente que considera que no es tener principios meterte con personas casadas constantemente", agregó filosísima.

sabrina griselda Sabrina Rojas fulminó a Griselda Siciliani.

Además, días antes Sabrina Rojas no dudó en comparar su romance con Luciano Castro con la relación que tiene el actor con Girselda.

"Los mejores años de Luciano, donde mejor se lo veía, fue cuando estuvimos nosotros juntos. Él estaba prolijo, divino, iba a los eventos bien. Ahora la debacle empezó cuando nos separamos y apareció en una bañera con muñecas Barbie… ¡Y a partir de ahí todo fue…!",dijo sin pelos en la lengua.