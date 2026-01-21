La hermana de Griselda Siciliani le contestó a Sabrina Rojas y se pudrió todo

leticia sabrina La respuesta de Leticia Siciliani a Sabrina Rojas.

Además, Leticia hablo de la difícil situación que están atravesando Griselda y Luciano. “Me da fiaca que estén pasando por esto, más allá de sentirme mal si la veo mal a ella”, confesó. “Pienso que Griselda ya habló demasiado y está perfecto que en este momento elija no hablar... No tiene nada más que decir y tampoco tiene obligación de estar hablando de su vida privada”, cerró sobre la decisión de Griselda Siciliani de no dar más detalles de la crisis con Castro.

¿Qué dijo Sabrina Rojas de Griselda Siciliani?

El día anterior,Griselda Siciliani confirmó que sigue en pareja con Luciano Castro a pesar de las infidelidades que salieron a la luz las últimas semanas y Sabrina Rojas no se quedó callada.

Una vez más, Sabrina Rojas analizó los dichos de Griselda Siciliani y estalló con todo recordando su rol de amante mientras estaba casada con Luciano Castro.

“En el momento que vos estás sentado en un programa de radio o streaming contando que fuiste amante durante seis y siete años. Más íntimo que eso al hablar de tu vida privada. La gente ni se imagina. En el ambiente, por supuesto que lo sabemos, pero eso es anecdótico”, lanzó Sabrina en SQP.

sabrina griselda Sabrina Rojas fulminó a Griselda Siciliani.

“Bueno, cada uno con sus principios, ¿viste? Hay gente que considera que no es tener principios hablar de los demás y hay gente que considera que no es tener principios meterte con personas casadas constantemente", agregó filosísima.

Sabrina Rojas incluso comparó su romance con Luciano Castro con la relación que tiene el actor con Girselda."Los mejores años de Luciano, donde mejor se lo veía, fue cuando estuvimos nosotros juntos. Él estaba prolijo, divino, iba a los eventos bien. Ahora la debacle empezó cuando nos separamos y apareció en una bañera con muñecas Barbie… ¡Y a partir de ahí todo fue…!",dijo sin pelos en la lengua.