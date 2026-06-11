Marta Fort confesó que parte de su cuerpo se operará por las críticas que recibe

martita pampita Martita Fort dio detalles de sus retoques estéticos.

Además, Martita confesó que pasaría por el cirujano para lograr el aspecto que desea. “A mí me encantaría hacerme todo. Yo tengo como ese fantasma en mi cabeza que me dice ‘hacete entera’. De pies a cabeza, me haría de todo: una abdominoplastia, rinoplastia", cerró.

Martita Fort recordó a Gustavo Martínez

A través de su cuenta de Instagram, Martita Fort abrió su corazón y a través de un video de Gustavo Martínez, habló de su angustia en el día del natalicio de una de las figuras fundamentales en su niñez.

“Como muestro cuando me siento bien, también quiero mostrar cuando no lo estoy”, escribió la joven al comenzar. “Entre ayer y hoy me sentí muy mal porque este no deja de ser un día de recuerdo y melancolía para mí, siendo la fecha de cumpleaños de una de las personas de mi crianza que tanto quise y querré”.

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Martita Fort recordó a su padrino Gustavo Martínez.

“La persona con la que compartí tantas risas y tanto afecto. Con este recuerdo gracioso de nosotros cuando yo tenía 15 años, se deja entrever un poquito de lo bien que la pasábamos antes de tu enfermedad”, siguió sobre Gustavo Martínez quien años atrás se sacó la vida saltando de un balcón.

Martita Fort se tatuó toda su espalda y las fotos estallaron las redes

Luego de imponer tendencia en el verano esteño y robarse el protagonismo con su belleza, Martita Fort redobló la apuesta y sorprendió a sus seguidores adquiriendo un nuevo tatuaje de tamaño descomunal.

Al igual que su padre Ricardo Fort, Martita es fanática de los diseños en su piel, como dejó más que claro en sus últimas postales.

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Martita Fort presumió su nuevo tatuaje.

Siguiendo a famosas como Candelaria Tinelli, Martita Fort se la jugó al máximo apostando por un diseño en toda su espalda. "Me hice una cosita", escribió la joven irónica junto al álbum que estalló las redes y se llenó de comentarios y likes.