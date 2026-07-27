En las últimas horas sorprendieron las declaraciones que realizó Flor Vigna, actriz, bailarina y cantante argentina, al referirse de la manera que se enteró que su ex pareja Luciano Castro, la engañaba con Griselda Siciliani. El supuesto caso de infidelidad quedó al descubierto.
Cómo Flor Vigna descubrió la infidelidad de Luciano Castro con Griselda Siciliani
La artista dio detalles exclusivos sobre la infidelidad que sufrió cuando estaba de novia con Luciano Castro
Flor Vigna confesó cómo fue la secuencia que se enteró de la infidelidad en una entrevista en México, donde habló sin filtros sobre las traiciones amorosas que atravesó.
Infidelidad en primera persona: Flor Vigna y su experiencia personal
En un momento de la charla, la artista Flor Vigna cantante fue consultada sobre si alguna vez le habían sido infiel. Sin despeinarse, fue directa en su respuesta: “A mí me fueron infiel y encima se enteró toda la Argentina. Fue muy viral, sí”. Sus palabras reavivaron la polémica sobre el final de su relación con Luciano Castro y el inicio del romance del actor con Griselda Siciliani.
El mensaje que expuso la infidelidad
La sospecha no nació de un rumor periodístico ni de un aviso de terceros, sino de una situación sumamente cotidiana que encendió todas sus alarmas. "Estábamos en la camioneta, yo era la copiloto y en eso llega un mensaje de la otra chica que decía 'jaja, qué lindo'. Me quedé ahí y dije: 'Esto me huele mal'", confesó Flor Vigna, marcando ese instante como el principio del fin.
Ese "olfato" femenino la llevó a tomar una decisión drástica que, asegura, iba en contra de sus propios códigos. "Me tenté y le revisé el celular, cosa que no había hecho nunca", reveló.
Lo que encontró en el celular de su novio Luciano Castro fue el clásico accionar de quien intenta ocultar sus huellas, aunque sin demasiado éxito. "Había muchos mensajes borrados. La exponía a ella, porque le decía 'soñé con vos' y esto que lo otro, pero él había borrado sus respuestas. Los de ella no. Muy de infiel", describió Flor Vigna.
Qué dijo Luciano Castro de la infidelidad
La pareja tuvo sus roces por la infidelidad y Lucino Castro la increpó, según el testimonio de ela: "¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa?". Fue entonces cuando Vigna puso las cartas sobre la mesa: "Bueno, cometí el error de revisar tu celular y vi esto".
Contra las cuerdas, Luciano Castro intentó apagar el incendio negando cualquier vínculo romántico con Griselda Siciliani, con quien ya había tenido un affaire en el pasado.
"No, te juro que es una compañera, que nada que ver", fue la respuesta del actor. Meses más tarde, el tiempo y la confirmación oficial del nuevo romance se encargarían de desmentir por completo.
Para culminar, Flor Vigna reveló: "Yo no tengo el perfil de una mina celosa. No he revisado nunca un celular. Simplemente en ese momento vi ese mensaje y una tiene un olfato, una intuición", concluyó.
En pocas palabras
- Flor Vigna: Reveló en México los detalles de cómo descubrió la infidelidad de su expareja, Luciano Castro.
- El descubrimiento: Un mensaje de texto en el celular de Castro, con respuestas borradas, expuso la relación con Griselda Siciliani.
- Negativa inicial: Luciano Castro negó el romance, pero la situación se clarificó con el tiempo y confirmaciones posteriores.