Cómo Flor Vigna descubrió la infidelidad de Luciano Castro con Griselda Siciliani

El mensaje que expuso la infidelidad

La sospecha no nació de un rumor periodístico ni de un aviso de terceros, sino de una situación sumamente cotidiana que encendió todas sus alarmas. "Estábamos en la camioneta, yo era la copiloto y en eso llega un mensaje de la otra chica que decía 'jaja, qué lindo'. Me quedé ahí y dije: 'Esto me huele mal'", confesó Flor Vigna, marcando ese instante como el principio del fin.

Ese "olfato" femenino la llevó a tomar una decisión drástica que, asegura, iba en contra de sus propios códigos. "Me tenté y le revisé el celular, cosa que no había hecho nunca", reveló.

Lo que encontró en el celular de su novio Luciano Castro fue el clásico accionar de quien intenta ocultar sus huellas, aunque sin demasiado éxito. "Había muchos mensajes borrados. La exponía a ella, porque le decía 'soñé con vos' y esto que lo otro, pero él había borrado sus respuestas. Los de ella no. Muy de infiel", describió Flor Vigna.

Qué dijo Luciano Castro de la infidelidad

La pareja tuvo sus roces por la infidelidad y Lucino Castro la increpó, según el testimonio de ela: "¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa?". Fue entonces cuando Vigna puso las cartas sobre la mesa: "Bueno, cometí el error de revisar tu celular y vi esto".

Contra las cuerdas, Luciano Castro intentó apagar el incendio negando cualquier vínculo romántico con Griselda Siciliani, con quien ya había tenido un affaire en el pasado.

"No, te juro que es una compañera, que nada que ver", fue la respuesta del actor. Meses más tarde, el tiempo y la confirmación oficial del nuevo romance se encargarían de desmentir por completo.

Para culminar, Flor Vigna reveló: "Yo no tengo el perfil de una mina celosa. No he revisado nunca un celular. Simplemente en ese momento vi ese mensaje y una tiene un olfato, una intuición", concluyó.