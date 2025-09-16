Martita Fort confesó cómo la tratan por ser millonaria a los 21 años y causó enorme revuelo

El posteo generó todo un terremoto de reacciones en los usuarios que quedaron impactados con el departamento de Martita Fort, aunque la heredera también habló de las difíciles situaciones que ha vivido como consecuencia de su fortuna.

En un streaming, Martita Fort abrió su corazón y confesó "Siempre se me acercaban por interés, me daba cuenta yo". "Había veces en las que llegaba la cuenta en mesas grandes y todos me miraban como diciendo... yo en ese momento ni me quejaba, decía: ‘Está bien, yo tengo otra realidad, me toca pagar, es lo que me toca’. Después me pregunté: ‘¿Por qué me toca?’”, dijo sobre la relación con sus amigos.

Martita Fort se suma a la empresa familiar

Hija de Ricardo Fort y heredera de las acciones de su padre en la empresa familiar Felfort, Martita Fort confirmó que trabajará en la compañía.

"Actualmente a mí y a mi hermano nos representa César Carozza en las reuniones de directorio. Nos gustaría empezar este año”, dijo en una entrevista con revista Caras.

martita fort navidad 1.jpg Martita Fort quiere trabajar en la empresa familiar.

“Comenzaré lavando los baños, pero algo haré”, agregó divertida y humilde. Además, Martita Fort confirmó que ya tienen pensado un nuevo chocholate junto a su hermano Felipe Fort, quien desde hace años está dedicado a su carrera empresarial.

La reacción de Martita Fort al embarazo de Rocio Marengo

Desde hace más de 15 años, Rocío Marengo está en pareja con el tío de Martita Fort, mostrándose juntas en varios eventos de la familia.

Ahora, luego de que la misma Rocío Marengo publicara una foto de la primer ecografía de su bebé, Martita Fort sorprendió a su seguidores el gesto que tuvo.

Como no podía ser de otra manera en la familia Fort, Martita Fort le regaló a Rocío Marengo un chocolate XL, junto a un conejito y acompañó la foto del emocionante momento con sentidas palabras para la rubia.

martita fort embarazo rocio marengo.jpg Martita Fort feliz con el embarazo de Rocío Marengo.

" Felicitaciones a los papás por esta noticia tan esperada. Solo vos y yo sabemos lo tanto que lo uerías y ahora se puede decir. Esperando con ansias el nuevo integrante de la familia", escribió la hija de Ricardo Fort feliz con la noticia.