Calzas extra small y corpiño, el look de Martita Fort en el gym que causó furor

martita fort calzas Martita Fort causó furor con sus calzas extra small.

Días antes, Martita Fort adquirió su propio departamento y lo celebró con una postal mostrando parte del impactante piso en el que vivirá a partir de ahora. "Acabo de firmar el contrato de mi primer departamento para mudarme sola. Algo que quiero hace muchoas años y por fin lo pude hacer", escribía Martita Fort.

martita fort piso Martita Fort mostró su nuevo departamento.

Martita Fort se suma a la empresa familiar

Hija de Ricardo Fort y heredera de las acciones de su padre en la empresa familiar Felfort, Martita Fort confirmó que trabajará en la compañía.

"Actualmente a mí y a mi hermano nos representa César Carozza en las reuniones de directorio. Nos gustaría empezar este año”, dijo en una entrevista con revista Caras.

martita fort trabajo compañia.jpg Martita Fort quiere trabajar en la empresa familiar.

“Comenzaré lavando los baños, pero algo haré”, agregó divertida y humilde. Además, Martita Fort confirmó que ya tienen pensado un nuevo chocholate junto a su hermano Felipe Fort, quien desde hace años está dedicado a su carrera empresarial.

La reacción de Martita Fort al embarazo de Rocio Marengo

Desde hace más de 15 años, Rocío Marengo está en pareja con el tío de Martita Fort, mostrándose juntas en varios eventos de la familia.

Ahora, luego de que la misma Rocío Marengo publicara una foto de la primer ecografía de su bebé, Martita Fort sorprendió a su seguidores el gesto que tuvo.

Como no podía ser de otra manera en la familia Fort, Martita Fort le regaló a Rocío Marengo un chocolate XL, junto a un conejito y acompañó la foto del emocionante momento con sentidas palabras para la rubia.

martita fort embarazo rocio marengo.jpg Martita Fort feliz con el embarazo de Rocío Marengo.

"Felicitaciones a los papás por esta noticia tan esperada. Solo vos y yo sabemos lo tanto que lo uerías y ahora se puede decir. Esperando con ansias el nuevo integrante de la familia", escribió la hija de Ricardo Fort feliz con la noticia.