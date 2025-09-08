Inicio Farándula Martita Fort
Se la jugó

Calzas extra small y corpiño, el look de Martita Fort en el gym que causó furor

Martita Fort mostró su figura como nunca antes y se robó toda la atención con las calzas que eligió para entrenar.

Por UNO
Martita Fort deslumbró a los seguidores con sus calzas extra small.

Martita Fort deslumbró a los seguidores con sus calzas extra small.

Calzas extra small y corpiño, el look de Martita Fort en el gym que causó furor

Tras sus vacaciones en el verano europeo donde recorrió las playas más exclusivas del jet set, Martita Fort volvió a presumir su lomazo al máximo.

Luego de una catarata de postales en microbikini, Martita Fort deslumbró a sus seguidores con el audaz outfit que eligió para su rutina de entrenamiento.

De lo más sexy, Martita Fort marcó su tonificada figura luciendo un conjunto de calzas extra small y corpiño deportivo color nude, ideal para dejar a la vista sus tattoos.

martita fort calzas
Martita Fort caus&oacute; furor con sus calzas extra small.

Martita Fort causó furor con sus calzas extra small.

Días antes, Martita Fort adquirió su propio departamento y lo celebró con una postal mostrando parte del impactante piso en el que vivirá a partir de ahora. "Acabo de firmar el contrato de mi primer departamento para mudarme sola. Algo que quiero hace muchoas años y por fin lo pude hacer", escribía Martita Fort.

martita fort piso
Martita Fort mostr&oacute; su nuevo departamento.

Martita Fort mostró su nuevo departamento.

Martita Fort se suma a la empresa familiar

Hija de Ricardo Fort y heredera de las acciones de su padre en la empresa familiar Felfort, Martita Fort confirmó que trabajará en la compañía.

"Actualmente a mí y a mi hermano nos representa César Carozza en las reuniones de directorio. Nos gustaría empezar este año”, dijo en una entrevista con revista Caras.

martita fort trabajo compañia.jpg
Martita Fort quiere trabajar en la empresa familiar.

Martita Fort quiere trabajar en la empresa familiar.

“Comenzaré lavando los baños, pero algo haré”, agregó divertida y humilde. Además, Martita Fort confirmó que ya tienen pensado un nuevo chocholate junto a su hermano Felipe Fort, quien desde hace años está dedicado a su carrera empresarial.

La reacción de Martita Fort al embarazo de Rocio Marengo

Desde hace más de 15 años, Rocío Marengo está en pareja con el tío de Martita Fort, mostrándose juntas en varios eventos de la familia.

Ahora, luego de que la misma Rocío Marengo publicara una foto de la primer ecografía de su bebé, Martita Fort sorprendió a su seguidores el gesto que tuvo.

Como no podía ser de otra manera en la familia Fort, Martita Fort le regaló a Rocío Marengo un chocolate XL, junto a un conejito y acompañó la foto del emocionante momento con sentidas palabras para la rubia.

martita fort embarazo rocio marengo.jpg
Martita Fort feliz con el embarazo de Roc&iacute;o Marengo.

Martita Fort feliz con el embarazo de Rocío Marengo.

"Felicitaciones a los papás por esta noticia tan esperada. Solo vos y yo sabemos lo tanto que lo uerías y ahora se puede decir. Esperando con ansias el nuevo integrante de la familia", escribió la hija de Ricardo Fort feliz con la noticia.

Temas relacionados:

Te puede interesar