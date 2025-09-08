Zaira Nara estaría saliendo con un ex Casi Ángeles y hubo encuentro hot en su cumpleaños

zaira nara vico dalessandro Rumores de romance entre Zaira Nara y Victorio Dalessandro.

Com si no fuera suficiente, Karina Iavícoli fue por más y aseguró que Zaira Nara y Victorio D’Alessandro habrían tenido un apasionado encuentro en plena fiesta escondidos en el baño del restó.

Las fotos de Zaira Nara en taparrabos de gamuza desde el Caribe mexicano

Como viene haciendo desde hace varias semanas, Zaira Nara se volvió a alejar del invierno argentino en un nuevo viaje de trabajo con destino paradisíaco.

En esta oportunidad, Zaira Nara desembarcó en México donde se trasladó a las impactantes playas de Holbox para protagonizar una campaña al rojo vivo.

Además, Zaira Nara no dudó en encender su cuenta de instagram volviendo a mostrar las microbikinis que serán furor esta temporada primavera verano aunque su último modelo reventó los límites.

zaira nara taparrabos Zaira Nara lució la bikini más sexy.

Más atrevida y sexy que nunca, Zaira Nara enloqueció a sus seguidores luciendo una microbikini de bombacha taparrabos ultra pequeña de gamuza, causando una catarata de comentarios instantanea.

Qué pasó entre Zaira Nara y Nico Furtado

Según revelaron en LAM, durante su paso por Ibiza, Zaira Nara habría iniciado un apasionado romance de verano con Nico Furtado, ex de Ester Expósito y la China Suárez.

"Zaira Nara con Nicolás Furtado. Ella se fue a Italia con sus hijos, va a Ibiza convocada por una agencia, Nico también. Ese día lo conoce y comenzaron a pasar cosas a tal punto que decide quedarse porque comenzaron a tener un affaire", arrancó Pepe Ochoa.

zaira nara nico furtado romance El romance de verano de Zaira Nara y Nico Furtado.

"Ella se muda con él, estuvieron cuatro o cinco días. Todos apuntaban a Pampita, pero no", agregó sobre las primeras versiones que lo vinculaban con Pampita, recién separada de Martín Pepa.