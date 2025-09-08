¡Infraganti! Las fotos de Wanda Nara con el socio de Elías Piccirillo, ex de Jesica Cirio

wanda nara socio piccirillo lali Las fotos de Wanda Nara con el socio de Elías Piccirillo.

Según revelaron en SQP, Wanda Nara estaría saliendo con Migueles desde hace varias semanas. Además, se los vió juntos en el cumpleaños de Zaira Nara y hasta en el partido de Argentina.

El llamativo look de Wanda Nara en el partido de Argentina

Wanda Nara causó sensación en el partido Argentina vs Venezuela, donde fue acompañada por todos sus hijos y su hermana Zaira Nara.

Desde las tribunas del Monumental, Wanda Nara y su familia se robaron toda la atención, en especial Wanda por el atuendo que eligió para el encuentro.

De lo más canchera, Wanda Nara eligió la tendencia del total denim combinando sus jeans con campera oversize estilo patchwork de la marca Louis Vuitton.

wanda nara look partido Wanda Nara se robó todas las miradas en el Monumental con su look.

Como no podía ser de otra manera, Wanda agregó camiseta argentina personalizada y, como broche de oro, un llamativo gorro con el logo de un león estampado, que podría ser una filosa indirecta para Mauro Icardi.

Wanda Nara volvió de sorpresa al país

El lunes por la noche Wanda Nara regresó a la Argentina y sorprendió a los presentes en el aeropuerto de Ezeiza. La rubia llegó al país tras sus días en México donde filmó la nueva temporada de Love is Blind.

En medio de su conflictiva relación con Mauro Icardi y luego de haber hecho escandalosas acusaciones contra el futbolista, Wanda Nara habría regresado antes de lo esperado. La rubia se mostró de lo más simpática con los fans que la encontraron.

Según revelaron días atrás, una de sus hijas con Mauro Icardi tuvo que llamar a la obra social y no pudo ser atendida por la millonaria deuda que tiene Mauro Icardi.

"Anoche Wanda pidió médico a domicilio para Isi, su hija. No la atendieron por la falta de pago que el padre no hace y que el juez ordenó que haga. Wanda pagó toda la deuda con OSDE, que eran más de 8 millones”, explicó Laura Ubfal sobre la angustia de la conductora por el difícil momento que tuvo que vivir su pequeña. "Entre los pasajes a Turquía de la mamá de la China Suárez, los tres chicos y la niñera, Mauro gastó 31 meses de prepaga que no pagó", siguió.