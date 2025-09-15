La mamá de Benjamín Vicuña habló y reveló el secreto más impactante de la China Suárez

vicuña madre bolocco Benjamín Vicuña y su mamá hablaron sin filtros de la China Suárez en una entrevista íntima con Cecilia Bolocco.

“No, no, fue un rito... No, mamá, no!”, exclamó Benjamín Vicuña intentando desmentir a su madre aunque las declaraciones generaron revuelo en las redes en pocos minutos.

Benjamín Vicuña destrozó a la China Suárez: "Es lamentable"

Benjamín Vicuña habló como nunca antes de la China Suárez tras el escandaloso posteo de la actriz acusándolo de mal padre, infiel y adicto.

En una revista internacional, Benjamín Vicuña se refirió a lo sucedido y fue letal. "Es lamentable lo que está pasando", dijo sobre su distanciamiento. "Con ella separados tuvimos durante años un arreglo armónico, de entendimiento, de cariño y de respeto", siguió.

"Hoy nos toca atravesar esta situación dolorosa, pero voy a seguir apostando por el entendimiento entre adultos, por el bien de los niños".

Además, Benjamín Vicuña desmintió los dichos de la China Suárez en su contra. "Se insinuaron cosas que no fueron ciertas (adicciones)y se cuestionó su rol de padre sin conocerlo", sostuvo indignado.

La China Suárez explotó contra Benjamín Vicuña: "Me dejaba tirada para irse de joda"

A través de un feroz posteo en su cuenta de Instagram, la China Suárez le respondió como nunca antes tratándolo de mal padre, acusándolo de infiel y hablando de adicciones.

"Quién no habla con la prensa porque “no es mediático” pero se cansa de llamar para que cuenten su versión", arrancó.

"El papá del año que me dejaba tirada cuando me agarré covid con mis hijos, se fue a Chile y apagó el teléfono días para irse de joda. El que me dejaba tirada dando teta cuidándolos siempre mientras él se iba 'de gira'", reveló. "El papá del año, que en 7 años nunca pudo llevarlos de viaje (excepto a Chile) porque 'era mucha plata'. El papá del año, a quien su hija de 2 años le pidió por la noche un vaso de agua pero como él había vuelto de una fiesta no pudo, se dio media vuelta y siguió durmiendo".

china suarez contra vicuña El posteo de la China Suárez contra Benjamín Vicuña.

"El padre que pide que le saquen fotos las pocas veces que va a buscarlos al colegio porque hay 'una imagen que sostener'. El que me era infiel con una mujer mientras yo llevaba a su hijo en la panza". "Quien se encargó de destruir poco a poco mi autoestima en momentos difíciles", remarcó Suárez, y agregó: "El papá del año, que cuando le decía llorando que me quería separar, me respondía: 'separate, quién te va a querer con tres hijos'", siguió.